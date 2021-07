Plné kúpaliská, no takmer prázdne štadióny. Je to fér?

„V porovnaní s kúpaliskami, kde je to v zelených okresoch neobmedzené a ľudia sa v bazénoch tlačia bez rúšok, je to nefér,“ hovorí predseda Speedway Club Žarnovica Martin Búri, ktorý je z aktuálnej situácie znechutený. Pripomenul, že Žarnovica je, v rámci Covid automatu, v zelenej farbe, no na podujatia im môže prísť len minimum fanúšikov.

„Celkovo sa na plochodrážny štadión zmestí pätnásťtisíc ľudí. Podľa nariadení je to tak, že zaplniť to môžeme na päťdesiat percent, no najviac tam môže prísť tisícka divákov. V našom prípade, ale aj na mnohých futbalových či hokejových štadiónoch s väčšou kapacitou, to nemá logiku,“ povedal Búri.

Zároveň podčiarkol, že u nich sú návštevníci rozptýlení v exteriéri a s rúškami na tvárach. V porovnaní s kúpaliskami, kde ľudia v bazénoch nemusia mať žiadnu ochrannú masku, a doslova tam môžu byť hlava na hlave, to považuje za veľkú krivdu. „Niežeby by sme závideli, no celé je to pritiahnuté za vlasy,“ poznamenal.

Prežívajú zo vstupného

Na malých štadiónikoch, kde sa zmestí nejakých dvetisíc divákov, je to vraj možno v poriadku. „My to u nás vieme rozdeliť aj na päť sektorov, kde by sa ľudia nemiešali a mali by sme to ohradené,“ pokračoval Búri s tým, že aktuálne riešenie je smiešne. Dôkladne pritom dodržiavajú všetky podmienky.

Foto: Speedway Club ZC Martin Búri Martin Búri

Na akcie púšťajú len ľudí s testom, s potvrdením aspoň o prvej dávke vakcíny či o prekonaní koronavírusu. Prísne vraj kontrolujú tiež nosenie rúšok a rozostupy. „Okrem toho si zapisujeme kontakty na dohľadanie, keby sa náhodou niečo vysrstilo,“ povedal. Na problém podľa neho už čoskoro začnú upozorňovať aj futbalové či hokejové kluby v najvyšších súťažiach.

Búri tvrdí, že súčasná situácia je pre nich likvidačná. Práve zo vstupného totiž čerpajú peniaze na svoju prevádzku. „Sme na tom závislí. Sponzorov je teraz málo, dotácie takmer žiadne, takže sme odkázaní najmä na peniaze z väčších akcií. Sme dobrovoľníci a nikto z nás za toto nedostáva plat, všetok zárobok zostáva na plochej dráhe,“ objasnil.

Minimálna propagácia

Minulú sobotu zorganizovali medzinárodnú tímovú súťaž a v nedeľu majstrovstvá Slovenska s účasťou plochodrážnej hviezdy Martina Vaculíka. „Na takých pretekoch mávame bežne tritisíc ľudí. Teraz sme to museli dostať, kvôli nepochopiteľným predpisom, na nižšie číslo. Ľudia majú záujem prísť, no teraz sme, paradoxne, robili čo najmenšiu propagáciu. Chceli sme sa tak vyhnúť sklamaniam, že nie každý sa na štadión dostane,“ doplnil Búri.

Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR reagoval, že pravidlá pre športové podujatia sú pravidelnou témou zasadnutí odborného konzília, kde sa, vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Slovenska, prehodnocujú. „Platná vyhláška s obmedzeniami hromadných podujatí vychádza z Covid automatu, teda materiálu ministerstva zdravotníctva, ktorý bol schválený vládou na medzirezortnej úrovni aj so zastúpením ministerstva školstva,“ uviedol Eliáš.