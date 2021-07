Bratislava motivuje i odmení očkovaných, prichádza so súťažou o ročné električenky

Chcú ňou motivovať tých, ktorí sa ešte rozhodujú, či sa dajú zaočkovať proti covidu a zároveň odmeniť tých, ktorí už zaočkovaní sú. Zapojiť do súťaže sa môže ktokoľvek starší ako 18 rokov, trvalý pobyt v Bratislave nie je podmienkou.

„Na dosiahnutie kolektívnej imunity potrebujeme mať zaočkovaných 75 percent obyvateľov. Zo slovenských miest sme tomu najbližšie, ale stále nie sme tam, kde by sme mali byť,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Poznamenal, že máme pred sebou len pár týždňov na to, aby sme boli čo najviac pripravení, keď na nás tretia vlna koronavírusu udrie plnou silou. Bez kolektívnej imunity nebude možné zabrániť komunitnému šíreniu vírusu, čo môže mať za následok opätovné preplnenie nemocníc, zatváranie prevádzok a obmedzenie služieb. „Čo by mnohí z nás finančne, sociálne ani psychicky nezvládli,“ podotkol Vallo.

Čítajte viac Kto dostal prvú dávku Astrazenecy, bude môcť dostať druhú od Pfizeru

Ako forma motivácie, ale tiež odmeny, má slúžiť súťaž o 60 ročných električeniek. Registrovať sa do nej je možné od piatka vyplnením formulára na webovej stránke www.kolektivnaimunita.sk. Do súťaže je možné prihlásiť sa iba raz, v prípade, že súťažiaci nevyhrá hneď, bude automaticky zaradený do ďalšieho žrebovania. Súťaž potrvá do 27. augusta, pričom každé dva týždne sa bude žrebovať 15 výhercov. Preukázať sa potvrdením o zaočkovaní bude potrebné až v prípade výhry.

Podľa epidemiológov je na to potrebné, aby zaočkovaných bolo aspoň 75 percent. Aktuálne je v Bratislave prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 56 percent (244 648 ľudí) a druhou dávkou vakcíny 47 percent (205 095 ľudí). Pre porovnanie, v prípade prvej dávky je to za posledné dva týždne nárast o tri percentuálne body, pri druhej dávke o sedem.