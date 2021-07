Orloj má už aj Banská Bystrica, spustili ho s veľkou slávou

Atrakcia, ktorá symbolizuje baníctvo a remeselnú históriu Banskej Bystrice, pribudla na Námestí Štefana Moysesa. V plnej kráse je umiestnená na Barbakáne v centre mesta. Zostane tam celoročne, pričom intenzita jej spúšťania bude v zime nižšia.

To, v akých intervaloch budú môcť ľudia orloj obdivovať, sa momentálne ešte dolaďuje. Pravdepodobne ho však nastavia tak, že za zvukov hudby sa dá do pohybu, v letnom režime, od desiatej do dvadsiatej druhej hodiny, každých šesťdesiat minút.

Má tri poschodia

Pri slávnostnom spustení orloja nechýbali jeho autori – manželia Matúš a Magdaléna Anna Jančurovci. Vysvetlili, že korpus obrazu je vyrobený z pozinkovanej ocele ošetrenej polyuretánovým vrchným lakom vo viacerých farebných vrstvách. „Vzhľadom na unikátnosť Barbakánu sa pristúpilo k takmer úplnej historickej vernosti – či už pri použitých technológiách, alebo kompozícii vzhľadu,“ podčiarkli.

Celkový tvar orloja má evokovať drevenú skrinku, v ktorej sú vyložené cennosti. Ornamentiku prispôsobili gotickému štýlu, pričom obraz rozdelili do troch poschodí. Spodné, s výjavom baníka, má symbolizovať podzemie bane a štôlne, no tiež pracujúcich v tom prostredí, ako majoritnú časť historického obyvateľstva.

Druhé poschodie predstavuje spracovanie rúd v okolí Banskej Bystrice – hámor s kováčom a stupami. Je tam tiež rieka poukazujúca na vodné toky v okolí, ktoré poháňali stroje a zariadenia. V pozadí je kostol zo Španej Doliny pripomínajúci okolité banícke obce a mestá, ktoré sa podieľali na spracovávaní rúd a výsledných produktov.

Tretie poschodie diela je symbolom mesta, ktoré má svoje miesto vo svete. Nechýba jazdec na koni – Jakub Fugger, za ktorého čias zažila Banská Bystrica najväčšiu slávu. Loď „Bom Jesus“ a voz odkazujú na vývoz výrobkov a surovín z tohto mesta do celého sveta. Kostol Nanebovzatia Panny Márie použili ako symbol Bystrice a jej historického jadra.

Viac ako tisíc hodín práce

„Vyrobiť orloj s hmotnosťou približne 600 kilogramov bola pre nás obrovská výzva. Je za tým 1 500 hodín práce. Verím, že výsledok stojí za to a obyvateľom aj návštevníkom sa bude páčiť,“ povedal Matúš Jančura, ktorý stojí za konštrukčnou časťou diela. Jeho manželka zas mala pod palcom detaily, ku ktorým patrí tiež stvárnenie zobrazení na orloji.

Banskobystrický primátor Ján Nosko upozornil, že s týmto pekným nápadom prišli zamestnanci z odboru kultúry. „História je dôležitou súčasťou každého mesta a ja som rád, že tú našu si môžeme priblížiť aj takýmto spôsobom. Orloj pribudol k symbolom nášho mesta. Pečať baníctva bude pripomínať nielen nám, ale aj ďalším generáciám,“ povedal Nosko.

Primátor verí, že svojich fanúšikov si táto novinka nájde nielen medzi miestnymi, ale upúta tiež návštevníkov z iných slovenských či zahraničných miest.