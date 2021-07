Na hrad Slanec vyniesol vrtuľník motor lanovky

Ministerstvo kultúry poskytlo podľa starostu obce Slanec v okrese Košice-okolie Jozefa Belu na tohtoročný projekt dotáciu 17-tisíc eur. Obnova sa týka všetkých troch objektov hradu – veže Nebojsa, severozápadnej bašty i múra paláca s gotickým oknom. Tohto roku chcú robiť predovšetkým murovacie práce. Na veži by mala byť vyhliadka pre turistov. Obnovu hradu pod vedením obce a občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec odštartovali v roku 2012.

VIDEO: Nový motor pre lanovku na hrad Slanec vyniesol vrtuľník.

„Sezóna sa začala veľmi neskoro, od začiatku roka sa v médiách šírila správa, že projekt nebude a mám taký pocit, že ľudia si už našli brigády a iné zdroje príjmu. Hoci sme bojovali, aby tento projekt bol, máme teraz problém s nedostatkom nezamestnaných, potrebovali by sme minimálne ôsmich. Máme nejaké ponuky, keďže sme zverejnili voľné pracovné miesta na úrade práce, ale musíme to overiť a urobiť nejaké výberové konanie,“ povedal starosta.

Všetok materiál na obnovu hradu vynášajú lanovkou. Tej sa však pokazil motor, a preto bola potrebná jeho oprava. „Veľmi sme uvítali ponuku STA, keďže ku hradu je vybudovaný iba turistický chodník. Vyniesť motor traktorom by bolo veľké riziko. Môže sa na nespevnenom teréne šmyknúť a padnúť dole,“ konštatoval starosta Bela. Motor vrtuľníkom preniesli bezplatne.

Benzínový motor má hmotnosť zhruba 250 kilogramov. Priviazali ho k vrtuľníku na 20-metrové lano. „Každý úväzok má nosnosť dve tony, ale dávali sme ho cez polovicu, takže teraz má nosnosť štyri tony. Je to kvôli bezpečnosti. Zapneme to pod vrtuľník prostredníctvom špeciálneho transportného oka a oceľového lana,“ popísal akciu šéfviazač Matej Ostrolúcky. Presun trval zhruba 12 minút.

„Nie je to pre nás žiadna novinka, pretože bežne využívame tento typ vrtuľníka práve na letecké práce. Máme tu najskúsenejšieho pilota v našej spoločnosti, viazači sú tí najlepší, ktorých na Slovensku máme. Snažíme sa správať zodpovedne k nášmu regiónu, preto sme prišli s touto pomocou hradu Slanec,“ uviedol poradca spoločnosti STA Lukáš Halás.

Foto: Jana Vargová, Pravda vrtuľník, Slanec Vynášanie motora vrtuľníkom na hrad Slanec.

S týmto typom vrtuľníka sa dá preniesť maximálne 600-kilogramové bremeno. Podľa pilota Jaroslava Pajdlhausera by vynáška nemala byť komplikovaná. „Je to štandardná akcia, máme dobré zabezpečenie na zemi aj vo vzduchu. Tieto veci môže ovplyvniť iba sila vetra. Trošku fučí, ale myslím, že to zvládneme,“ povedal pred štartom. Pilot letel mimo zastavanej časti dediny, čo najbližšie k hradu a proti vetru. Keďže má už nalietaných skoro 10-tisíc hodín, veril, že to pôjde ľahšie, ako keď vkladali v Bratislave do jednej z troch veží cez strechu vírivku. „Mali sme tam z každej strany vôľu iba pol metra a bolo to náročné na pilotáž,“ spresnil.

Po úspešnom zložení nákladu Pajdlhauser skonštatoval, že hore predsa len dosť fúkalo. „Na záveternej strane to bolo turbulentné a aj sa nám bremeno rozkývalo. Museli sme ho trochu ustáliť. Pri hrade to už bolo v poriadku. Bolo potrebné vydržať s nervami a je to tam,“ dodal.

Gotický hrad z 13. storočia bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.