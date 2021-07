V Košiciach vzniká ekologický cintorín Les spomienok. Len druhý na Slovensku

Na projekte mesto spolupracuje s manažérkou Monikou Suchánskou z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré má skúsenosti aj s realizáciou prírodného cintorína vo Zvolene. „Ako najvhodnejšia sa ukázala lokalita pri krematóriu, ktorá je ešte na území pietneho miesta v okolí krematória a susedí s okolitými mestskými lesmi,“ povedala riaditeľka Správy mestskej zelene v Košiciach Marta Popríková.

Na jar Správa mestskej zelene ukončila čistenie priestoru, povrchové úpravy, bol vykonaný rez a ošetrenie stromov a zrealizovala sa doplňujúca výsadba. Vysiali aj lúčnu zmes, ktorá bude dotvárať prírodný kolorit spomienkového miesta. Minulý mesiac osadili aj centrálny kameň, ktorý sa bude využívať pri obradoch. Ako uviedol Peter Sasák, referent pre styk s verejnosťou SMsZ, v súčasnosti je vyhlásené už druhé verejné obstarávanie na dodávku mobiliára. Prvé nebolo úspešné, a tak plán jeho osadenia v mesiaci júl asi nesplnia. „Veríme, že druhé kolo bude úspešné, lebo dodatočne sa nám ozvali stolárske dielne, ktoré nestihli poslať ponuku v pôvodnom termíne.“

Do Lesa spomienok nebude možné prinášať plastové a neprírodné ozdoby a kvety, zapaľovanie sviečok sa bude vykonávať na určenom mieste a pozostalým bude k dispozícii aj miesto, kde budú môcť nechávať svoje odkazy. Pochovávať sa bude uložením popola v biologicky rozložiteľných ekologických urnách, ku koreňom dospelých stromov. Označenie hrobových miest bude jednotné, vo forme kovových tabuliek z cor-tenu uchytených pomocou pružín na stromy. Bude to alternatíva k bežným formám pochovávania v meste. Projekt počíta so 119 hrobovými miestami, kde bude možné uložiť popol 476 zosnulých.

Tento projekt je ďalším zo série opatrení na území mesta Košice, ktorým sa pomáha prírode a biodiverzite. Košický Les spomienok svojím prístupom k pochovávaniu pomôže zachovať prirodzený ráz lesného ekosystému na pietnom mieste. V lokalite správca nebude vyhrabávať lístie a ponechá sa aj mŕtve drevo, vďaka čomu v ňom mnoho organizmov nájde úkryt aj potravu.

Ekologický cintorín tak prinesie alternatívu k tradičným obradom a kamenným poliam, ktoré najmä v lete koncentrujú teplo. Zároveň sa týmto prístupom znižuje produkcia odpadu.