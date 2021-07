V Petržalke spúšťajú kontrolu parkovania cez objektívnu zodpovednosť

„Rozkazy o uložení pokuty budeme vydávať bezodkladne, čo znamená, že do niekoľkých pracovných dní si majitelia vozidiel nájdu v schránke list s uloženou pokutou. Našim cieľom je tento proces čo najviac zautomatizovať a urýchliť,“ avizuje bratislavská mestská polícia. Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom júna informoval, že parkovanie v uliciach Bratislavy po zavedení parkovacej politiky (v prvých zónach od 1. októbra) sa bude kontrolovať i formou objektívnej zodpovednosti, a to aj prostredníctvom skenovacieho auta. To zistí, či každé zaparkované vozidlo má rezidentskú kartu alebo uhradenú hodinovú tarifu za parkovanie. Prostredníctvom objektívnej zodpovednosti má každú ulicu s reguláciou parkovania skontrolovať aspoň trikrát za deň. Vallo zároveň oznámil, že kontrolu parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti pilotne vyskúšajú počas júla v Petržalke.

Mestská polícia Bratislava na webe informuje, že pracuje na svojom novom operačnom stredisku, ktoré má fungovať už v auguste. „V súčasnosti má ešte každé veliteľstvo vlastné operačné stredisko, ale to sa o chvíľu zmení. Práca mestských policajtov sa vďaka tomu zefektívni,“ uviedli policajti s tým, že sa uľahčí kontakt verejnosti s políciou prostredníctvom linky 159. Plánujú tiež zaviesť aj komunikáciu cez sociálne siete či web stránky.