Divadlo Romathan sa čoskoro presťahuje

Do zrekonštruovaných priestorov sa presťahuje národnostné divadlo Romathan, ktoré si po rokoch konečne nebude musieť na predstavenia prenajímať pódiá iných divadiel.

Rómske profesionálne divadlo, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, bude hrať a skúšať v nových priestoroch. Kraj ukončil rekonštrukciu budovy na Továrenskej 3 v Košiciach, kam sa divadlo presťahuje.

„Kým v budove na Štefánikovej ulici, kde divadlo sídlilo od svojho vzniku, nemali herci pódium a nevedeli v týchto priestoroch usporadúvať predstavenia, v priestoroch na Továrenskej sa nachádza multifunkčné pódium. Naše krajské rómske divadlo si tak po rokoch nebude musieť na predstavenia prenajímať priestory iných divadiel, ale presťahuje sa do budovy, v ktorej bude môcť skúšať a hrať na vlastnom pódiu. Navyše, vďaka bezbariérovému prístupu si predstavenia divadla Romathan budú môcť pozrieť aj diváci so zdravotným znevýhodnením,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V budove na Továrenskej ulici, kam sa divadlo presťahuje, boli kedysi priestory na odbornú prax a výcvik. Dnes sa tam nachádza divadelná sála s multifunkčným pódiom a hľadiskom pre približne osemdesiat divákov, skúšobňa pre tanečníkov, orchester a spevákov, šatne aj kancelárie. Stavebné úpravy trvali približne dva mesiace, kraj ich financoval zo svojho rozpočtu, vyšplhali sa na 90 000 eur.

„Diváci aj zamestnanci si zaslúžia kvalitné priestory, v ktorých budú vznikať nové a zaujímavé predstavenia. Od založenia nášho divadla bol súbor tridsať rokov v tej istej budove, takéto veľké sťahovanie si za celú svoju históriu nepamätá, no veľmi sa na nový priestor tešíme. Divadelné prázdniny využijeme na sťahovanie do nového sídla tak, aby sme už od septembra boli k dispozícii všetkým fanúšikom rómskeho divadla,“ povedal riaditeľ Divadla Romathan Karol Adam.

Košický samosprávny kraj chce v budúcnosti vytvoriť v priestoroch na Továrenskej ulici tzv. Rómsky dom – Romano kher, ktorý by mal byť centrom uchovávania rómskej kultúry v kraji. Ako multifunkčný priestor by poskytol možnosti na prezentáciu divadla, galérie, múzea aj vzdelávania v oblasti rómskej hudby a tanca. Do obsadenia priestorov v budove na Továrenskej kraj dočasne prenajme voľné kancelárske priestory členom občianskeho združenia Stroj.

Divadlo Romathan zriadilo Ministerstvo kultúry SR v máji 1992. Jeho vedením poverilo Annu Koptovú (do konca sezóny 1997/1998). Od sezóny 1998/1999 je riaditeľom divadla Karel Adam. Zriadeniu divadla predchádzala iniciatíva rómskych a nerómskych intelektuálov s cieľom podnietiť vznik profesionálneho rómskeho divadla. Prvou premiérou Divadla bola inscenácia Daniely Hivešovej-Šilanovej Than perdal o Roma/Miesto pre Rómov. Zatiaľ poslednou premiérou je hudobno-zábavný program s názvom Dobré je, keď Róm sa baví, kde sú zahrnuté aj fragmenty z divadelných inscenácií.