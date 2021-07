Hluchoslepý umelec najradšej maľuje mačku Cecilku

Martin Kovalík vôbec nepočuje na ľavé ucho. Na pravé iba silné zvuky, ale reč nevníma, ani jej nerozumie. Na ľavé oko nevidí vôbec a na pravé iba na krátku vzdialenosť.

„Maľovať som začal pred dvoma-troma rokmi. Vzniklo to vtedy, keď ma slovenský umelec Helmut Bistika zobral do galérie a ukázal mi, že aj dospelí muži maľujú,“ hovorí prostredníctvom prekladateľky z posunkovej reči.

VIDEO: Maľby Martina Kovalíka sa ľuďom páčia, je to pre neho veľká motivácia.

Štyridsaťpäťročný muž sa prostredníctvom výtvarných prác snaží podeliť o svoje vnútorné pocity a vnímanie sveta.

Knižnica pre mládež mesta Košice a združenie FEMAN v spolupráci s neziskovou organizáciou Maják pripravili výstavu výtvarných prác hluchoslepého umelca Martina Kovalíka pod názvom Všetko, čo mám rád.

Hlavným organizátorom a zostavovateľom výstavy je Eduard Buraš, riaditeľ združenia FEMAN. „Ide o naozaj špeciálnu výstavu. Budete so mnou súhlasiť, ak vám prezradím, že autorom prác je prijímateľ sociálnej služby špecializovaného zariadenia Maják, so závažným kombinovaným zrakovým a sluchovým hendikepom a pridruženými zdravotnými problémami, ktoré vo veľkej miere obmedzujú kvalitu jeho života. Preto si myslím, že by sme sa aj takto mali na tieto obrazy pozerať. Vnímať ich ako niečo unikátne. Všetky tie farby, tvary a vôbec prevedenia jednotlivých kúskov, ktorými nás Martin Kovalík v obrazoch ohuruje, sú ako dary a zároveň ako veľká výzva pozerať na svet inými, pre nás, našťastie, zdravými očami,“ vysvetľuje Buraš.

Martin Kovalík nemal nikdy domov. Otec zomrel a mama sa o nich nestarala. Od troch rokov postupne vystriedal rôzne špeciálne vzdelávacie inštitúcie, no nakoniec, pre stále sa zhoršujúci zdravotný stav, sa mu stredoškolské vzdelanie ukončiť nepodarilo. Napriek tomu všetkému teraz môžeme obdivovať, čo dokázal.

Aj dospelí muži maľujú

Tento muž nikdy nechcel maľovať. Zistil však, že jeho tvorba sa páči ľuďom a je to pre neho veľká motivácia. Jeden obraz maľuje aj mesiac, keďže musí mať oko veľmi blízko plátna. Maľovanie vníma ako sebavyjadrenie a veľmi mu to pomáha, napriek tomu, že je to pre neho veľmi náročné.

Ako prvé namaľoval mačku Cecilku, ktorú má doma v Majáku. „Bývam tam od roku 2007. Našiel som ju v zúboženom stave a začal som sa o ňu starať. Stala sa mojou najlepšou kamarátkou. Chodíme spolu do záhrady na prechádzku. Kŕmim ju, a ak je to potrebné, zájdem s ňou aj k lekárovi. S fotkou Cecilky mám tričko aj hrnček. Keď som oslavoval svoje 45. narodeniny, Cecilka mala 10 rokov a dostali sme spolu tortu,“ rozpráva umelec.

Keď mala Cecilka vážny úraz, začal ju intenzívne maľovať, lebo sa bál, že mu odíde. Až neskôr začal maľovať kvety.

Namaľoval aj svoj autoportért. „Boxerky s mašličkou, ktoré sú na obrázku, som dostal do daru. Páčili sa mi a veľmi som sa smial. Práve preto som mal potrebu to namaľovať,“ vysvetľuje. Napriek svojmu hendikepu má Martin Kovalík širokú slovnú zásobu v posunkovej reči. Kvôli poškodenému zraku však nevie odčítať z pier. Pri dorozumievaní sa si pomáha aj písaním. „Ak niekto potrebuje pomoc, rád pomôžem. Tiež rád pomáham v záhrade či s pomocnými prácami v kuchyni Majáku. Okrem maľovania súťažím v šachu a v kolkoch, rád v telke pozerám formulu,“ vyratúva svoje záľuby.

Ako každý človek má aj svoje sny. Chodí do Tatier a na výlety, ale veľmi rád by šiel na dovolenku k moru. „Musím si však chrániť oči, lebo slnko mi nerobí dobre,“ sníva s rozumom.

Výťažok pôjde charite

Špeciálna výstava patrí do špeciálnej pobočky. „Hneď ako sme dostali ponuku vystavovať obrazy tohto hendikepovaného autora,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. „Zapadli mi už v mysli rovno sem, do priestorov Nezábudky, špeciálnej pobočky našej knižnice, ktorá je bezbariérovo upravená a v ktorej sa prioritne venujeme práve práci s hendikepovaným čitateľom. Teším sa, že sprostredkujeme čitateľom a návštevníkom návod, ako sa dá tešiť aj z mála a možno tiež inšpirujeme, že kto hľadá vlastnú cestu či svoje miesto na zemi, ten ich nájde. Martin Kovalík je toho svetlým príkladom,“ podotkla Prextová.

Spoluorganizátorom výstavy je neziskovka Maják, kurátorom Helmut Bistika. „Sme hrdí na nášho Martina, na jeho zanietenosť a túžbu ukázať verejnosti, že aj napriek ťažkým životným situáciám, môže byť svet okolo nás krásny a motivujúci. V procese arteterapie urobil veľké osobnostné i kreatívne pokroky. Má veľmi rád, keď ľudia oceňujú jeho tvorbu. Je to pre neho veľkou motiváciou a ocenením,“ hovorí Henrieta Heidecker, riaditeľka Majáku.

Obrazy Martina Kovalíka možno vidieť v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice Nezábudka na Poľovníckej 8. Výstava potrvá do 31. augusta. Následne, na želanie autora, budú jednotlivé obrazy ponúknuté záujemcom na predaj. Výťažok sa rozhodol Martin Kovalík venovať na charitatívne účely a podporu zariadenia Maják.