Covidového pacienta v Košiciach uhryzol potkan

Nemocnica incident potvrdila. „Zamestnanci Kliniky infektológie a cestovnej medicíny riešili minulý mesiac potkana v izbe pacienta, ktorý ho aj pohryzol. Hlodavca sa personálu podarilo zlikvidovať. Celá klinika, ako aj jej okolie boli opätovne a precízne deratizované,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Uhryznutie bez následkov

Deratizátori sa v nemocnici zamerali aj na identifikáciu možných ciest, odkiaľ hlodavec mohol preniknúť do budovy, keďže budova je už staršia. „Naši pracovníci následne spravili aj stavebné úpravy, aby takejto situácii zamedzili. Od týchto úprav a tiež od júnovej deratizácie sa tento problém neopakoval,“ potvrdila hovorkyňa.

Pacient sa medzičasom úspešne vyliečil z ochorenia COVID-19 a z nemocnice ho prepustili do domáceho ošetrenia. Po uhryznutí nemal žiadne následky.

Hoci nemocnica pravidelne robí deratizáciu svojich areálov, premnožené hlodavce sa pred dvoma rokmi objavili aj v bufete, ktorý je v areáli nemocnice. Pacienti ich videli v záhradke bufetu. Vtedajší majiteľ uviedol, že on vo svojej prevádzke robí deratizáciu pravidelne podľa zákona, ale exteriér deratizovať nemôže.

Málo prírodnej deratizácie

S potkanmi je problém aj v centre mesta. V minulosti v osídlených aglomeráciách fungovala takzvaná prírodná deratizácia. Zabezpečovali ju napríklad mačky a psy. Ak by bolo v meste viac stromov, usídlili by sa tam aj sovy, ktoré sú výkonnými „čističmi“. Potkany takto majú optimálne teritórium s minimom predátorov a so zabezpečenou potravou.

Odborníci na hlodavce upozorňujú, že deratizácia dvakrát ročne je nedostatočná. Potkan sa množí v dvojmesačných intervaloch. Mláďatá sa rodia na 21. deň, potkania mama dokáže vychovať šesť až desať mláďat.

Potkan vo veku 1,5 mesiaca dokáže už samostatne žiť, keď má 2,5 mesiaca je schopný rozmnožovať sa.

Čítajte viac Karanténa vyhnala hladné potkany do ulíc

Základnou podmienkou ich rozmnožovania je dostatok potravy. Mnoho ľudí vyhadzuje potraviny do kontajnerov či ich splachuje v toalete, zvyšky často necháva pre túlavé psy a mačky niekde pri bloku. Málokto si uvedomuje, že tým vytvára raj pre hlodavce. Potkany sú rýchlejšie ako psy a mačky a takto ponúknutú potravu si veľmi rýchlo nájdu.

Potkany a iné hlodavce sú často prenášačmi mnohých závažných infekčných ochorení, ako sú napríklad leptospiróza alebo salmonelóza.

Posledná celoplošná deratizácia sa v Košiciach uskutočnila od marca do apríla, ďalšia bude opäť na jeseň.