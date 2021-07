Lesník: Premnožené medvede treba riešiť, len na hornej Nitre ich je šesťdesiat

Desiatky rokov pracoval Rudolf Stejskal ako poľovný referent, pričom viedol podrobné záznamy o medveďoch. Tých je na Slovensku podľa neho stále viac a treba s tým niečo robiť. „Je alarmujúce, že šelmy sa už tlačia aj do miest,“ hovorí.

Tvrdíte, že medvede sú premnožené. Kde beriete tú istotu?

Veď to vidím, sú všade naokolo. Potulujú sa nielen v lesoch, ale aj tam, kde by nemali byť. Každú chvíľu hlásia, naprieč Slovenskom, že ich niekde mali. Ukazujú sa už aj na miestach, kde nikdy predtým neboli. Neprejde týždeň, aby sa také niečo nezaznamenalo. Len tu, na hornej Nitre, je ich zhruba šesťdesiat.

Ochranári vravia, že lesníci to počítajú dosť čudne. Podľa nich rátajú jedného medveďa aj päťkrát. Čo na to hovoríte?

To nie je pravda. V lesnom závode som robil poľovného referenta a toto som mal priamo v náplni práce. V podstate som sa 22 rokov venoval iba lovu medveďov. Počítajú sa podľa rozboru DNA zo vzoriek trusu. Keď sa už ani tomu neverí, tak potom už neviem čomu.

Vo svojej profesii ste stále aktívny?

Do dôchodku som odišiel pred dvanástimi rokmi, no tieto veci stále sledujem.

Niektoré medvede tu vraj majú aj svoje mená. Ako ich dostávajú?

Sú tu takí chlapci, zanietení fotografi, ktorí striehnu na dobrý záber celé hodiny. Jeden z nich tak zostavil kalendár. Podľa výzoru niektorých macov aj „pokrstil“. Vieme teda, že tu máme urasteného Ramba, Bradáča, Hnedáka či Boháča.

Vy ste niektorého z nich už osobne stretli?

Tieto konkrétne nie, no keďže tu máme lesnú chatku, bežne nás sem nejaký príde pozrieť.

Nebojíte sa?

Rešpekt máme, ale čo s tým môžeme robiť? Berieme to tak, že toto je ich prirodzené prostredie. Horšie je, keď sa niektoré odvážia ísť bližšie k civilizácii. Je alarmujúce, že sa už tlačia aj do miest. Nám však zatiaľ nijako neublížili. Nemáme tu, pri chatke, žiadny dobytok či úle, takže nerobia ani škody.

Kedy ste si všimli, že tieto šelmy začali pribúdať a je ich stále viac?

Trvá to už dlho, lebo sa nestrieľali. Celoročnú ochranu medveďa na Slovensku vyhlásili v roku 1932. Prvé odstrely, ktoré ministerstvo životného prostredia povolilo, boli viac-menej ochranné. To znamená, že ak boli škody na ovciach, včelách a podobne. Začalo sa s tým v roku 1968.

Koľko kusov bolo odvtedy takto ulovených?

Môžem hovoriť len o tomto revíri, teda Tužina-Kľačno. Mám ho zdokumentovaný aj v albume, ktorý tu mám so sebou. Je v ňom zoznam mien strelcov, vek, váha zastreleného medveďa, jeho fotografia a všetky potrebné údaje. Oficiálne prvého, od spomínaného roku 1932, strelil môj otec, ktorý bol vtedy riaditeľom lesného závodu v Prievidzi. Do roku 2007 sa ich tu takto ulovilo, spolu s poplatkovými odstrelmi, 71. Neskôr som už išiel do penzie, takže ďalšie oficiálne záznamy nemám.

Viete zhodnotiť súčasnú situáciu?

Podľa toho, čo sa tu za ostatných desať rokov strelilo viem, že každý druhý, možno tretí rok, povolí ministerstvo uloviť asi jeden kus. Kým som pracoval, boli to tri, niekedy aj štyri ročne. V roku 1993 tu napríklad padlo až osem medveďov.

Aké riešenie by, v súvislosti s ich premnožením, pomohlo?

Regulačný odstrel. Jednoducho za poplatok umožniť loviť medveďa tak, ako sa to robí s inou zverou – jeleňmi či diviakmi.

Aký je teraz ten poplatok?

Ostatných dvadsať rokov je to 33 eur za kilogram. Väčšinou sa poľovali len medvede do sto kíl, takže to vyšlo približne na 3 300 eur.

Kam by putovali takto vyzbierané peniaze?

Do fondu, z ktorého by sa ľuďom platili škody spôsobené medveďmi. Teda bačom, včelárom či iným hospodárom. Samozrejme, uvedomujem si tiež problémy, ktoré spôsobujú ľudia – zostávajú po nich vyzbierané čučoriedky a podobne. Okrem toho ubúdajú včely, oviec už tiež nie je na Slovensku toľko ako kedysi. No v každom prípade je medveďov, na našu malú krajinu, naozaj veľa.

Vy máte aký vzťah k týmto zvieratám?

Veď nech si žijú, patria do prírody. Keď sú ale ich stavy vysoké, pribúdajú aj kolízne situácie s človekom. Nedávno, žiaľ, došlo už aj k smrteľnému stretu. Kompetentní by sa nad tým mali zamyslieť a povoliť regulovaný odstrel.