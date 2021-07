Valča má kurióznu atrakciu: Nezáživný miniorloj pre vnímavých

Valču poznajú mnohí vďaka tamojšiemu lyžiarskemu stredisku a malebnej okolitej prírode. Kvôli veľkému záujmu zo strany turistov tam pribudli viaceré ubytovacie zariadenia. Pred jedným z nich, ktoré funguje tiež ako pohostinstvo pod názvom Dolná Pohoda, vyrástla nová atrakcia – rovnobežkový miniorloj.

Novinku tam inštaloval jej autor pred tromi týždňami. Šikovný dôchodca nám vysvetlil, ako to celé vzniklo. „Kedysi som mal dvoch bratrancov a sesternicu gymnazistov, ktorí mali veľmi starý atlas sveta. Všimol som si v ňom, že 49. rovnobežka ide cez železničný most v susednej obci Príbovce. Zobral som teda otcov bicykel a išiel som ju tam hľadať. Veľmi sa mi ale nedarilo,“ hovorí.

S odstupom takmer sedemdesiatich rokov si na to spomenul a znovu mu to začalo vŕtať v hlave. „Kontaktoval som moju kamarátku geodetku, ktorá to zamerala satelitom a zistila, že je to priamo tu, vo Valči. Rovnobežka vedie úsekom, ktorý som vyznačil jej číslom a bielou čiarou,“ ukázal na takto „vyzdobenú“ cestu pred pohostinstvom.

Postoj pútnik

Myšlienkou spropagovať túto skutočnosť sa Meriač zaoberal dlhšie. Okrem zvýraznenia dotknutého miesta bielou farbou tam preto osadil hodinový prístroj s časťou povrchu zemegule a tabuľu s riekankou.

„Zastav sa pútniku. Prechádzaš cez rovnobežku 49.00 000 severnej zemepisnej šírky. Preto dopraj telu svojmu odpočinku, sadni aspoň na chvílinku. Dopraj duši pookriatie, sťa by znala, čo je šťastie. Starosti si odlož bokom, zalej naším pivným mokom. Vyzbroj seba silou v tele, ciele ďalšie zdoláš smele,“ hlásajú verše kreatívneho seniora.

Pokračoval, že jeho orlojík je vytvorený zo starého satelitného taniera, na ktorý namaľoval glóbus. Ostatné časti sú z garážových a bicyklových prebytkov. Skromne vraví, že ide o nezáživnú atrakciu pre vnímavých.

„Je to nenápadná elektrická mašinka, ktorá každé dve hodiny dostáva impulzy a posunie sa o dva poludníky. Raz za 24 hodín sa to celé otočí dookola,“ vysvetlil s tým, že na disku je znázornená časť zemského povrchu od severného pólu po 49. rovnobežku. „Divák stojaci pod tabuľou vidí časové pásmo – poludník a mestá, na ktorých je práve poludnie,“ objasnil.

Na Slovensku pretína táto rovnobežka, ktorá má 26 263 kilometrov, aj historické centrum Prešova. Upozorňujú tam na to nerezovým pásom, ktorý splýva s chodníkom. „To ma nakoplo. Zaumienil som si, že keď na to môžu poukazovať v metropole Šariša, urobím to aj ja u nás,“ zasmial sa Meriač.

Netočiť zemeguľou

Ozrejmil, že rovnobežka prechádza aj cez hrebene Nízkych Tatier, Veľkú Fatru, Príbovce či Ilavu. Vedie tiež cez Uherský Brod, České Budějovice, Regensburg, Paris-Saint Denis, Chalouse de Champagn no a v Amerike tvorí podstatnú časť hranice medzi USA s Kanadou. Pokračuje k Vancouveru, cez Pacifik, Sachalin, Mongolsko, Rusko, Kazachstan a Ukrajinu opäť na Slovensko.

Pri pohľade na vlastné dielo Meriač hovorí, že vnímavým priateľom želá príjemný zážitok. Zároveň všetkým adresuje dôležité slová. „Prosím, nesnažte sa nasilu pootočiť zemeguľou. Tiež prosím, aby ste vyhotovenie nepodrobovali prehnanej kritike,“ doplnil.

Rovnobežka vedia aj priamo cez krajčírstvo Jany Tomčániovej, ktoré sídli v budove už spomínaného pohostinstva. „Som rada, že Jarko prišiel s takýmto nápadom. Turisti si to všímajú, zvyknú sa pristaviť, prečítať verše a rozmýšľajú nad tým. Je to určite poučné,“ povedala o diele muža, ktorý je vo Valči naozaj aktívny.

Okrem iného tam už stihol opraviť hodiny vo veži tamojšieho kostola a vytvoriť pamätník pre osadu Brčná, ktorú v marci 1944 vypálili. Momentálne pracuje na ďalšom. Ten chce venovať trinástim Valčanom padlým v prvej svetovej vojne.