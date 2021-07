Registrácia a očkovanie sú podmienkou stretnutia s pápežom

VIDEO: Svätý otec príde do Košíc.

Svätý Otec František je už zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a na rovnaký krok vyzval aj veriacich. Všetci záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť programu pápežovej návštevy, budú musieť byť plne zaočkovaní a podmienkou je, aby od druhého podania očkovacej látky uplynuli aspoň dva týždne.

Zároveň sa záujemcovia budú musieť od 1. augusta povinne zaregistrovať prostredníctvom formuláru. „Pre kohokoľvek platí zásada, že sa bude registrovať. Každý zaregistrovaný bude cez NZCI následne verifikovaný, že je zaočkovaný a až tak sa bude môcť zúčastniť stretnutia so Svätým Otcom,“ upozornil hovorca arcibiskupského úradu Jaroslav Fabian.

V Košiciach nebude pápežova návšteva spojená so svätou omšou, keďže predpoludním sa zúčastní na gréckokatolíckej liturgii v Prešove.

Svätý Otec si určil priority

Ako povedal košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober, práve stretnutie so sociálne vylúčenými komunitami a s mládežou zohľadňujú pápežovo smerovanie, ktoré rozvíja počas svojho pontifikátu od roku 2013.

„Svätý Otec si sám určil priority. Chcel sa stretnúť s mladými ľuďmi, ale aj s ľuďmi na okraji spoločnosti. Preto si v Košiciach vybral Luník IX a štadión Lokomotívy, kde sa iba pre tromi rokmi konalo blahorečenie Anky Kolesárovej, a ktorú najmä mladí ľudia vnímajú ako orodovníčku v ich neustálej snahe o čisté vzťahy,“ vysvetlil Bober.

Na Luníku IX podľa arcibiskupa odznejú tri svedectvá mladých Rómov, potom prehovorí pápež a bude aj spoločná modlitba. „Nie je to už nebezpečné sídlisko. Aj vďaka Svätému Otcovi sa to budeme snažiť vysvetliť všetkým. Aj na tomto sídlisku platí, že kto sa bude chcieť stretnúť s pápežom, musí byť zaočkovaný. V spolupráci so samosprávnym krajom urobíme všetko preto, aby sme to aj tam zvládli. Ako to bude technicky vyzerať, je úlohou štátu,“ doplnil primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Potrebujú stovky dobrovoľníkov

Mesto predpokladá, že počas návštevy Svätého Otca bude potrebovať asi 600 dobrovoľníkov, na prihlasovanie ktorých už onedlho bude spustený formulár. Na základe skúseností z minulosti dúfa, že aj tentoraz sa prihlásia dobrovoľníci, ktorí budú srdcom a dušou žiť pre blížiacu sa významnú návštevu.

Na jej organizácii sa bude podieľať vyše tisíc zamestnancov mesta a mestských podnikov. Bezpečnostné opatrenia budú zabezpečované prostredníctvom 250 príslušníkov mestskej polície v spolupráci s krajským riaditeľstvom Policajného zboru, usporiadateľskou službou a ďalšími bezpečnostnými zložkami.

Bude použitý súčasný kamerový systém, ako aj smartfóny informačného systému mestskej polície s prepojením na geografický informačný systém Gisplan, ktorý umožňuje on-line sledovanie polohy a pohybu peších a motorizovaných hliadok, čím bude zabezpečená efektívnejšia koordinácia výkonu služby v určených priestoroch.

V centre bude obrazovka

Bytový podnik mesta Košice inštaluje v centre mesta LED obrazovku, kde budú môcť všetci, ktorí sa nedostanú priamo k Svätému Otcovi, sledovať priamy prenos a tešiť sa z jeho návštevy. Správa mestskej zelene sa postará o kvetinovú výzdoba mesta, revitalizáciu a zveľadenie zelene a trávnikov.

Dopravný podnik zasa zabezpečí dopravu zo záchytných parkovísk a kyvadlovú dopravu pre účastníkov, ktorí prídu vlastnými autami, resp. pricestujú na železničnú a autobusovú stanicu. Primátor takisto požiadal, aby v čase návštevy bola MHD bezplatná a zmiernil sa tak nápor na individuálnu automobilovú dopravu.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov stretnutí s pápežom plánuje magistrát opraviť aj niektoré prístupové koridory. Štát by mal mestu uhradiť všetky oprávnené náklady, ktoré mu vzniknú na zabezpečenie tejto návštevy.

Bližšie informácie budú uverejňované na webovej stránke navstevapapeza.sk.