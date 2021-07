Kriváň: Symbol Slovákov láka aj cudzincov

Vyšliapať na jeden z najkrajších slovenských končiarov dá poriadne zabrať, no zvládne to každý priemerne zdatný turista. Isté ale je, že celodenná vysokohorská túra na Kriváň si vyžaduje dobrú kondíciu. Kto to zvládne, neoľutuje - odmenou mu je „hlava v oblakoch“.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Kriváň a jeho vrcholový dvojkríž Kriváň a jeho vrcholový dvojkríž.

Meno dostal podľa nápadného zakrivenia vrcholu. Liptáci boli dlho presvedčení, že v Tatrách niet vyššieho štítu ako Kriváň, ktorý má 2 494 metrov. Z omylu ich vyviedol v roku 1797 Angličan Robert Townson, ktorý ho barometricky zameral a zistil, že je nižší ako Lomnický štít (2 634 m). Ani ten však nie je „kráľom“ Tatier, lebo v roku 1838 tam robil merania Ľudovít Greiner a dopracoval sa k tomu, že najvyšší je Gerlach (2 654 m).

To však Kriváňu neuberá na jeho jedinečnosti a kráse. Odjakživa lákal ľudí, pričom prvá písomne doložená túra naň sa uskutočnila 4. augusta 1773. Na čele výpravy stál vtedy spišskonovoveský evanjelický kňaz, prírodovedec a banský podnikateľ Andrej Jonáš Czirbes.

Národná hora

V 19. storočí sa stal tento kopec symbolom Slovákov, ich slobody a súdržnosti. Je to skrátka národná hora, na ktorú vyšli 16. augusta 1841 tiež viacerí vtedajší dejatelia a politici. Početnejšia skupina sa tam vtedy vybrala v spoločnosti Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana, o čom dnes svedčí pamätná tabuľa umiestnená kúsok od vrcholového dvojkríža.

Horský vodca Miki Knižka sprevádza turistov na tie najnáročnejšie štíty na Slovensku, ale aj vo svete. Pripomína, že Kriváň je dostupný v rámci normálneho turistického chodníka, preto sú požiadavky na takúto pomoc od profesionála iba ojedinelé.

„Ľudia tam môžu ísť sami, keďže je to dobre označené,“ podotkol. „Ak nás predsa len niekto osloví, väčšinou ide o záujemcov zo zahraničia, ktorí sú zvyknutí na služby horských vodcov. Sú pre nich istotou v novej oblasti, ktorú dobre nepoznajú,“ hovorí.

Okrem toho sa vraj cudzinci chcú dozvedieť niečo viac, takže sú pre nich aj zdrojom informácií. „Sú zvedaví. Pýtajú sa celkovo na našu krajinu a hory, kvôli tomu nás neváhajú kontaktovať,“ objasnil Knižka.

Skúsený hôrny muž súhlasí, že Kriváň je symbolom Slovenska a zároveň nádherným kopcom. „Je veľmi atraktívny, lebo ponúka krásne výhľady na Západné, Vysoké a Nízke Tatry,“ hovorí. Túra vraj môže v priemere trvať, s cestou hore aj dole, zhruba sedem, možno osem hodín. „Tí, čo chodia veľmi rýchlo, to stihnú za päť, no a keď je na tom niekto slabšie, trvá im to aj celých desať hodín,“ vysvetlil.

Iný svet

Ak sa niekto odhodlá na tento končiar vystúpiť, je potrebná dobrá fyzická kondícia. Samozrejme, v závislosti od toho si to potom človek aj užije. „Ak je na tom veľmi dobre, túru absolvuje v krátkom čase a v pohode si vychutná pohľady v jednotlivých úsekoch. Pri slabšej fyzičke mu to trvá dlhšie a zároveň siaha na dno svojich síl. Tú trasu potom hodnotí trochu inak a má pocit, že je to neskutočne náročné. Je to veľmi subjektívne,“ upozorňuje Knižka.

Ten, kto sa nevzdá a vyjde až na vrchol, sa ocitne akoby v inom svete. Pri ideálnom počasí sa mu naskytne nádherná 360-stupňová panoráma. Dookola vidieť Tatry smerom na východ, severozápad, Červené vrchy a časť Fatry.

Okrem slovenských štítov sú dobre viditeľné tiež poľské. Na západnej strane sa rozprestiera Liptov s jeho vodnou nádržou, na juhu Chopok s Ďumbierom. Naľavo od nich je Kráľova hoľa. Veľmi malebné je aj Krivánske Zelené pleso.

K vrcholu vedú dve označené trasy – zo Štrbského Plesa a z Troch studničiek, čo je lokalita v osade Podbanské. „Obidve sú nádherné. Optimálne je vybrať sa jednou hore a druhou potom dole,“ tvrdí horský vodca.

„Chce to len vyriešiť logistiku, čiže to, aby vás mal kto v tom druhom bode vyzdvihnúť, ak máte auto zaparkované na druhej strane. Výhodou je, že cestou toho viac vidíte. Je to príjemnejšie,“ podotkol.

Na Kriváni pomerne často musia zasahovať záchranári, ktorí to tam s vrtuľníkom, v ťažko dostupnom teréne, nemajú ľahké. Horský vodca radí, že turisti si majú dávať pozor na to, kedy na takýto výlet štartujú. „To je absolútne kľúčové. Mnohí vyrážajú o deviatej, desiatej doobeda, čo je dosť neskoro. Na akúkoľvek túru treba ísť zavčasu ráno, lebo vtedy sa najlepšie dá vyhnúť búrkam, ktoré prichádzajú najmä popoludní,“ vysvetlil.

Pokračoval, že dôležité je mať so sebou dostatok jedla a tekutín – na osobu zhruba do dvoch litrov. „V horúčavách aj viac. No a v batohu by nemala chýbať ani základná lekárnička, náhradné tričko, nepremokavá bunda či pršiplášť,“ doplnil.