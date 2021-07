Hasiči zasahujú po búrke na viacerých miestach Prešovského kraja

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vo Svidníku a v Gerlachove voda zaplavila pivnice rodinných domov.

Búrka spôsobila škody i v obci Hažlín. Koryto Hažlínky zvládlo podľa starostu Františka Olaha nápor vody. Škody im narobili bočné prítoky a voda z polí a kopcov.

„Voda zaplavila dvory a problémy máme aj pri obecnom úrade. Silný vietor na jednom rodinnom dome zroloval plech. Zasahujú tam hasiči s plošinou. Väčšie stromy sa lámali ako zápalky. Nezablokovali však cesty, alebo že by spadli na rodinný dom. Všetko je to tak, že na dvor alebo do záhrady spadli,“ povedal Olah s tým, že v obci je prerušená dodávka elektrickej energie.

V obci Ruská Voľa nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa vyhlásili popoludní po búrke tretí stupeň povodňovej aktivity. Ako uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, v popoludňajších hodinách sa v okrese Stará Ľubovňa vyskytli prívalové intenzívne zrážky.

„V obci Ruská Voľa nad Popradom došlo k zvýšeniu vodnej hladiny na neupravenom vodnom toku Chotárny, ktorý sa vybrežil a došlo k zatopeniu miestnej komunikácie, upchatiu cestných rigolov a zatopeniu pivníc rodinných domov. Došlo k vytvoreniu výmoľov v neupravenom úseku toku nad obcou. Z toho dôvodu starosta obce vyhlásil k 16:00 hod tretí stupeň povodňovej aktivity,“ povedal Bocák.