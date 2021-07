Cesta v čase prenesie turistov do štôlne s nahými baníkmi

V päťstoročnom Limpacherovom paláci, ktorý stojí v centre Banskej Štiavnice, vzniklo múzeum novej generácie s názvom Cesta v čase. Symbolicky ho sprístupnili v poslednom zachovanom renesančnom dome v meste. „S pomocou virtuálnej reality, animácií a hologramov sa ľudia môžu preniesť do 18. storočia. Dozvedia sa viac o tom ako vznikali tajchy, niečo o banských strojoch, ale tiež o histórii Štiavnice,“ hovorí lektorka Simona Pindiaková.

Horúca baňa

K najpútavejším patrí možnosť ocitnúť sa priamo v bani a vďaka modernej technológii zažiť, ako to v podzemí vyzeralo pred niekoľkými storočiami. Cez virtuálne okuliare človek nadobudne dojem, že sa tam nachádza spolu s pracujúcimi baníkmi.

Tí majú na sebe len ošliador, teda koženú zásteru, ktorá ich chránila od pása dole. Inak tam ťažko dreli v podstate nahí a bosí. „V baniach bolo niekedy až +50 stupňov, viac oblečení by to tam nevydržali,“ objasnila lektorka.

Po nasadení špeciálnych okuliarov sa návštevník dostane do momentu, keď sa v bani uskutočňuje odstrel pušným prachom. Vzápätí ju začne zalievať voda a ťažko pracujúci muži pred ňou začnú utekať. Divák to všetko vidí a sám sa stane akoby súčasťou deja, keď sa živel rozleje aj pod jeho nohami.

O kúsok ďalej je vystavený starý banský hever, ktorý sa používal pri dvíhaní čohokoľvek nadmerne ťažkého – napríklad pri výmene poškodených vzpier či otáčaní prevrátených vozíkov. Vďaka tomuto náradiu nie je problém dostať do vzduchu ani stovky kilogramov ťažké predmety.

Reálne artefakty

Prácu s dobovým zdvihákom si vlastnoručne vyskúšala aj trinásťročná Alexandra, ktorá prišla do múzea so svojou tetou a tú dostala, s pomocou tejto techniky, takmer do metrovej výšky nad zemou.

„Je to zábava. Nikdy by som nepovedala, že tak ľahko zodvihnem dospelého človeka,“ zasmiala sa. V múzeu ju upútali tiež pohyblivé obrazy, ktoré ukrývajú tajomstvo. „Zatiaľ sa mi nepodarilo odhaliť aké, ale ešte chvíľu nad tým budem špekulovať,“ doplnila hľadajúc záhadu.

Keď sa chce niekto dozvedieť viac o histórii banského mesta, umožní mu to digitálna obrazovka. Na nej sú vyznačené jednotlivé roky, počas ktorých sa tam udiali významné udalosti. Prstom stačí označiť, ktoré obdobie nás zaujíma a cez slúchadlá, v kombinácii s animáciou zobrazujúcou konkrétnu udalosť, dostaneme želané informácie. Podobne to funguje aj pri časti venovanej tajchom, kde sa návštevník dozvie všetko podstatné o tom, ako vznikli.

Novovzniknuté múzeum nie je len o moderných technológiách – nechýbajú tam ani reálne artefakty. Za pozornosť určite stoja originály technických nákresov baníckeho diela z roku 1773 a ďalšie iné.