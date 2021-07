Deti z Luníka dali prednosť učeniu

Využíva na to nielen svoje priestory miestneho komunitného centra na Krčméryho 2, ale počas letných mesiacov môžu šikovné deti pracovať v Kultúrno-spoločenskom centre na Pribinovej 1 či v IT Valley v Univerzitnom vedeckom parku Technicom.

Práve na týchto miestach momentálne prebieha druhý ročník špeciálnej Letnej STEM akadémie (science, technology, engineering and mathematics – veda, technológie, strojárstvo a matematika). „Fungujeme tak trochu ako prímestský tábor. Deti v rámci akadémie majú zabezpečený aj obed. Chodia k nám dobrovoľne, niekedy aj na úkor toho, že by im bolo možno lepšie pri vode. Akadémie pripravujeme už dlhšie. Sú zamerané nielen na IT, ale napríklad aj na povolania či divadlo. Aj tento rok ako vlani okrem iného programujeme LEGO roboty,“ hovorí sociálna pedagogička a koordinátorka projektu Petra Kurutzová.

Na STEM akadémii „učí“ bez nároku na odmenu aj stredoškolský učiteľ Vladimír Balucha z košickej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. „Kým sa hrajú s počítačom, je to pre ne zábavné. Ale keď ich učíme niečo nové, ich pozornosť klesá. Ale tieto deti sú veľmi šikovné. Momentálne skúmajú, kto má lepšiu svietivosť LED svietidla na telefóne. Snažíme sa tiež hravou formou dosiahnuť, aby začali trochu logicky rozmýšľať, čo sa týka programovania. Každý deň majú iný program,“ vysvetľuje Kurutzová.

Deti aj mladí ľudia majú veľký záujem o technológie. Chceme im ukázať, že za tým všetkým niekto stojí. Niekto to musí napríklad naprogramovať, niekto to musí vymyslieť. „Zapájame do programu aj dievčatá. Aj týmto búrame stereotypy, že ženy do IT veľmi nepatria. Po minuloročných skúsenostiach sme však vyberali deti staršie ako 12 rokov. Pre pandemické opatrenia máme zníženú kapacitu, ale 15 z nich sem chodí pravidelne," dodáva.

Po obede deti absolvovali prednášku v IT Valley, ktorá bola zameraná najmä na sociálne siete. „Chceme ich naučiť, že sa máme správať zodpovedne nielen osobne medzi sebou, ale aj v on-line svete. Oboznámime ich aj s práve sa začínajúcou kampaňou Neprikladaj ruku k dielu, ktorej hlavným mottom je: Nepíš nenávistné komentáre, nebuď hejter. Tak ako v reálnom živote vedia slová ublížiť, a mnohí z rozhovoru odídu s plačom, platí to aj vo virtuálnom svete,“ predstavila stredajší program Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovensko, ktorá deťom, živo sa zapájajúcim do debaty, prednášala.

ETP s deťmi z Luníka IX pracuje pravidelne, nielen cez prázdniny. Od 16. augusta plánujú ďalšiu aktivitu venovanú divadlu a koncom augusta budú mať záverečný letný program v Tabačke.