Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže

Letná čitáreň nahradí nevzhľadné betónové garáže. Časť z nich využíva knižnica ako skladové priestory. Víziu letnej čitárne predstavil riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič už počas výberového konania v roku 2015. „S knižnicou som už predtým spolupracoval asi 15 rokov. Viaceré podujatia sme robili práve v záhrade,“ hovorí.

Považuje ju za výnimočný priestor, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta, no pre oči bežného návštevníka zostáva uzatvorený. „Záhrada vytvára symbiózu s prírodou, tichom a s priestorom knižnice. Pri podujatiach tam však chýbalo sociálne zázemie, najmä toalety a tiež bezbariérový prístup,“ dopĺňa Tomašovič, novinár a spisovateľ, ktorý dlhé roky tlmočil stanoviská vedenia trnavskej radnice ako jej hovorca.

Foto: Žaneta Mikulíková, Pravda čitáreň, Trnava V tomto priestore vznikne letná čitáreň.

Miesto na stretnutia aj učebňa

Letnú záhradu využíva knižnica od mája do septembra najmä na detské podujatia, ale aj pre dospelých. Počas bežného roka pripraví vyše 700 podujatí. „Zhruba 250 až 300 sa odohráva v záhrade. Najmä počas letných mesiacov, keď sú deti doma, sa snažíme pomôcť rodičom aj tým, že minimálne dvakrát do týždňa sú tu podujatia, a takisto organizujeme letný tábor,“ opisuje riaditeľ.

Projekt je v súčasnosti v štádiu stavebného schvaľovania. V najbližších dňoch by malo byť vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. „Okrem toho bude potrebné aj stavebné povolenie na vodnú stavbu, pretože letná čitáreň bude mať zelenú strechu, aby stavba zapadala do celej kompozície záhrady,“ podotýka Tomašovič. Fungovať by mala od budúceho leta, no jej využitie bude celoročné.

Foto: Bocán & Bocánová architects čitáreň, Trnava Takto by čitáreň mala byť k dispozícii už na budúce leto.

V štádiu prípravy projektu sa počítalo s nákladmi 180– až 200-tisíc eur. Pandémia však radikálne dvihla ceny stavebných materiálov. Čitáreň je projektovaná ako kombinácia murovanej stavby a drevostavby. „Pri súčasnom výpočte sa cena pohybuje okolo 300-tisíc eur. Otázka je, aká cena bude nakoniec vysúťažená,“ dodáva šéf knižnice.

Pôvodný návrh čitárne bol veľkorysejší. Počítal s viacpodlažnou budovou, aby získali ďalší priestor. Knižnica sídli v historickej budove a podľa Tomašoviča ju niet kde rozširovať. Limitom bola aj pamiatková hodnota budovy, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. „Bolo potrebné zachovať výhľady na knižnicu,“ vysvetľuje.

Nakoniec pôjde o prízemnú budovu s pôdorysom v tvare písmena L. Vzhľadom na parovod, ktorý sa tiahne pod záhradou, sa nemôže rozšíriť ani do priestoru. V jednej časti bude situované zázemie, druhá časť s terasou bude slúžiť ako čitáreň, priestor na komunitné stretnutia a aktivity či učebňa. Jej kapacita bude asi 40 až 45 ľudí. Knižnica ju chce využívať aj pre projekt s názvom Ako čítať médiá, venovaný žiakom a študentom.

Miesto pre sochu

Čitáreň čiastočne debariérizuje knižnicu, keďže v hlavnej budove chýba výťah. Bude miestom, kde môžu imobilní návštevníci počkať na odovzdanie objednaných kníh a zatiaľ si prečítať dennú tlač.

Zriaďovateľom knižnice je Trnavský samosprávny kraj. Na projekt vyčlenil sumu 315-tisíc eur. Letnou čitárňou sa to však nekončí. „Pokračovať budeme úpravou záhrady," avizoval trnavský župan Jozef Viskupič. Jej podoba by mala podľa Tomašoviča rešpektovať slobodný pohyb detí. Skrášliť ju má fontána.

„Sľúbená je aj socha Dievčatka pod sprchou od Jána Koniarka, ktorá je momentálne v depozite galérie a je dlhodobo schovaná. Do verejného priestoru by sme tak dostali jeho ďalšiu sochu,“ hovorí šéf knižnice. Vznikla by tým nová symbolická stopa Koniarkovho diela smerom od železničnej stanice.

Ďalším bonusom má byť prepojenie záhrady s Ružovým parkom prostredníctvom mostíka cez Trnávku. Revitalizácia parku, na ktorú radnica vypísala v roku 2016 kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž, sa už blíži. Podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej sa už vyhodnocujú ponuky, ktoré záujemcovia predložili v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby.