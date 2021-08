S pápežom sa na Luníku IX môže stretnúť najviac 15-tisíc ľudí

Je salezián, kňaz, zároveň tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny a saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov. Už sa objavili hlasy, že pápež by mal ísť radšej do Levoče ako na Luník IX. Otec Peter však hovorí, že je to len jedna zastávka na jeho ceste.

Vyše tridsať rokov sa venujete práci s Rómami. Čo vás k tomu viedlo?

Keď sa začínalo s duchovnou službou medzi Rómami v Bardejove na Poštárke, bol som v komunite najmladší, tak poslali mňa. Cirkev je hierarchická, vtedy som to cítil ako krivdu, dnes som za túto skúsenosť vďačný.

Začínali ste v Bardejove, potom ste boli v Michalovciach, pôsobili ste na Luníku IX v Košiciach a momentálne máte na starosti Centrum rómskej misie v Košiciach, ktoré zriadil arcibiskup Bernard Bober. Viacerí ľudia hovoria, že je všeobecne rozdiel, či je dieťa vychovávané na dedine, či v menšom meste ako Košice. Vnímate tento rozdiel aj v rómskej populácii?

Určite áno. Veľké mesto má vplyv na všetkých obyvateľov bez rozdielu k akej národnosti či etniku patria. Každé osídlenie má svoj rytmus, dynamiku a vplyv na život jednotlivca, čo prináša určité pozitíva i negatíva. Rómovia nie sú žiadnou výnimkou.

Kňaz Peter Bešenyei s rómskymi deťmi.

Koľko rokov ste pracovali na Luníku IX? Zmenilo sa od vášho príchodu niečo?

Na Luníku som prežil 99 mesiacov, to znamená viac ako osem rokov. Určite sa za tie roky veľa zmenilo, niečo k lepšiemu a niečo k horšiemu. Zo začiatku som býval priamo medzi nimi, v bytovom dome. Postupne nám obmedzovali dodávku pitnej vody, vypínali plyn, elektrinu a nakoniec vypli aj verejné osvetlenie. Veľa ľudí sa odsťahovalo a odišlo za lepším životom na iné miesto, ale aj do zahraničia. Zmenou starostu sa dali niektoré veci do pohybu, obnovilo sa verejné osvetlenie, vybudovala oddychová zóna i detské ihriská. Naša prítomnosť na tomto sídlisku určite prispela k zjemneniu prostredia a k zníženiu agresivity.

Čo podľa vášho názoru najviac platí na rómsku komunitu?

Je dôležité získať si ich dôveru a budovať si s nimi rovnocenný vzťah, ponúknuť im priateľstvo, mať pre nich čas.

Aký je rozdiel v práci so slovenskou a s rómskou mládežou?

Určite slovenská mládež má inú štartovaciu čiaru, či už je to v oblasti intelektuálnej, kultúrnej, či sociálnej. Niekedy ich to dáva do výhody, inokedy do nevýhody. Na strane druhej, rómska mládež sa dokáže tešiť z obyčajných vecí, hier, zo zážitkov. Nie sú natoľko sofistikovaní ako deti majority.

Čo vám najviac pomáha vo vašej práci?

Spoločenstvo. Človek nemôže byť sám, lebo sa môže rýchlo znechutiť, vyhorieť. Musí mať vo svojom okolí rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí ho v ťažkých chvíľach podržia. Takisto je veľmi dôležitá vnútorná motivácia. Mojou motiváciou je viera v Boha. Uveril som, že to, čo robím, má zmysel a po mnohých rokoch sa mi to životom medzi nimi aj potvrdilo.

Ako vnímajú Rómovia na Luníku IX možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom? Čo pre vás osobne bude táto návšteva znamenať? Ako sa tamojší saleziáni pripravujú na stretnutie?

Určite je to pre nich niečo nové, niektorí sa úprimne tešia a nemôžu ani uveriť tomu, že ich Svätý Otec poctí svojou návštevou, sú vo veľkom očakávaní. Ale ako aj v majoritnej spoločnosti sa nájdu ľudia s rôznymi názormi, tak ani v rómskej komunite to nie je ináč. Sú medzi nimi aj ľudia bez názoru či úplne ľahostajní. Momentálne žije na Luníku IX štvorčlenná komunita saleziánov kňazov. V súčasnosti sú zavalení množstvom úloh, ktoré prichádzajú ‚zhora‘. Myslím si, že hodnotu prítomnosti pápeža Františka si uvedomia a úplne docenia až odstupom času. Je to určite aj v ich osobnom živote významný medzník.

Čo musia ľudia urobiť, aby sa na stretnutí mohli zúčastniť? Koľko ľudí bude môcť prísť na sídlisko na stretnutie?

Ľudia musia sledovať nariadenia vlády a dodržať všetky podmienky, aby sa bez ťažkostí mohli stretnutia zúčastniť. Momentálne platí, že všetci účastníci stretnutia musia byť plne zaočkovaní. Maximálny počet účastníkov je stanovený hornou hranicou 15-tisíc.

Košický arcibiskup hovorí, že sa Svätý Otec pri svojej tohtoročnej návšteve stretne na Luníku IX so sociálne vylúčenými komunitami a s mládežou. Už samostatné spojenie „vylúčená komunita“ hovorí, že týchto ľudí majorita vyčlenila bokom. Akým spôsobom sa snažíte s touto komunitou pracovať, aby sa dokázali začleniť do života?

Človek môže byť vylúčený inými, ale môže sa vylúčiť aj sám. Život nie je bielo-čierny… Snažíme sa týmto ľuďom ponúkať pomocnú ruku, pomocou viery žiť zodpovednejší osobný život. Mladých sprevádzame počas školských rokov, aby sa v budúcnosti uplatnili na trhu práce. Pravidelný príjem im dvíha zdravé sebavedomie, dáva im vnútornú slobodu i zvyšuje sociálny status.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček na ostatnej tlačovej konferencii uviedol, že Luník IX prešiel pozitívnou zmenou. Vnímate túto zmenu aj vy?

Určite si pán primátor všimol už vyššie spomínané zmeny, vybudované detské ihriská, verejné osvetlenie, kamerový systém… Aby človek vnímal vnútornú premenu, musí medzi týmito ľuďmi žiť, nielen okolo nich iba prechádzať.

Na Luníku IX podľa košického arcibiskupa odznejú tri svedectvá mladých Rómov. Viete tieto tri svedectvá nejako priblížiť? Kto budú mladí Rómovia, ktorí prednesú svedectvá, a aký program je pripravený?

Áno odznejú tri príhovory, dva pozdravné a jedno svedectvo. Na ich obsah si však musíme ešte počkať. Prípravou programu je poverená pracovná skupina, ktorú vymenoval arcibiskup. Na Luníku IX vystúpia deti a mládež z našich pastoračných centier, ktorým sa dlhodobo venujeme. Program na sídlisku sa začne už o 12.30 h a bude mať názov Cesta života. Na začiatku vystúpi detský spevácky zbor z Luníka IX, potom bude nasledovať umelecko-duchovný program „Na ceste“ zložený z piesní, tancov, silných svedectiev a modlitieb. Účinkovať budú deti, mladí i dospelí z pastoračných centier z Košíc, Jarovníc, Bardejova, Čičavy, Hanušoviec nad Topľou, Krížovej Vsi, Letanoviec, Lomničky, Humenného, Kežmarku… O 16. hodine privítame pápeža Františka.

Nebude po návšteve pápeža Františka považované Slovensko za krajinu, kde žijú prevažne Rómovia, keďže nielen vizuálne je Luník IX v dosť zlom stave? Kde s ním bude stretnutie?

Určite nie, veď Svätý Otec navštívi aj ďalšie lokality na Slovensku, Luník je len jeho jedna krátka zastávka. Stretnutie bude prebiehať v srdci Luníka, budú sa s ním môcť stretnúť všetci, ktorí o to prejavia záujem. Miestnu školu určite nenavštívi, ale deti z nej sa zapoja do programu.

Ako Rómovia vnímajú povinnosť dať sa zaočkovať, ak sa chcú stretnúť so Svätým Otcom? Je aj toto pre nich motivujúce? Vysvetľujete im aj vy dôležitosť očkovania?

Všetci vedia, že my kňazi sme už zaočkovaní. Niektorých to motivovalo a prekonali osobný strach či davovú psychózu skupín ľudí, ktorí sú proti očkovaniu. Vlastný príklad je najlepšia reklama.