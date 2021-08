Čert, anjel a vodopády. V Háji

Choď do hája! Na východe Slovenska má toto slovné spojenie zvláštny význam a oplatí sa ho počúvnuť. Obec Háj v okrese Košice-okolie má totiž príjemné prekvapenia.

Iba niekoľko kilometrov vzdušnou čiarou, paralelne s viac známou Zádielskou dolinou, sa nachádza Hájska dolina. Kým Zádiel láka vysokými bralami, v Háji očaria vodopády, ktorých je tam desať a majú výšku 1 až 7 metrov. Neprehliadnuteľná je aj 15-metrová socha anjela, ktorá sa nachádza na začiatku dediny.

Radšej po lesnom chodníčku

Všetky vodopády majú svoje meno. Postupne vidno Dolný Hájsky vodopád, Veľký most, Malú Hájsku kaskádu, Malý most, Hájsky vodopádik, Kamenný žľab vodopádik, Smaragdový vodopád, Veľký Hájsky vodopád, Stredný Hájsky vodopád a Horný Hájsky vodopád. Pri Veľkom Hájskom vodopáde je altánok, lavičky a ohniská.

VIDEO: Pri obci Háj sú vodopády aj nezvyčajná socha.

Do malebnej obce sa možno pohodlne dostať odbočkou z obce Turňa nad Bodvou. Od Košíc je vzdialená necelých 42 kilometrov. V dedine je viacero odstavných parkovísk, ale autom či bicyklom sa dá dostať takmer k vodopádom. Hoci trasa stále mierne stúpa, je to príjemná prechádzka. K prvým vodopádom je to zhruba polhodinka, k posledným asi o hodinu viac.

Smerovníky návštevníkov síce „posielajú“ na asfaltovú cestu, ale ak sa vydáte za posledným domom popri plote vľavo, pôjdete príjemnou trasou po lese proti prúdu Hájskeho potoka. Trasa meria necelé štyri kilometre a je naozaj určená aj pre rodiny s deťmi či rekreačných výletníkov. Určite sa tam oplatí ísť po daždi alebo na jar. Vtedy sú vodopády mohutnejšie. Zaujímavé sú aj počas tuhej zimy, keď potok zamrzne.

Pozor na ježibabu a čerta

V krasovom území sa nachádza viacero jaskýň, v niektorých sa našli stopy predhistorického osídlenia ľudu kyjatickej kultúry, ktorá patrí do neskorej doby bronzovej. Človek tam teda žil už niekedy v rozmedzí 1 100 až 700 rokov pred naším letopočtom. Hájske vodopády však nie sú len dielom prírody. Pričinili sa aj ľudia, keďže sa v doline kedysi nachádzali malé travertínové bane a lomy.

Miestna povesť hovorí, že pri vodopáde žila kedysi ježibaba. V noci chytala zblúdencov, ktorí jej museli pobozkať zadok. Hovorí sa tiež, že pri najhornejšom z vodopádov bola jaskyňa, ktorá viedla až do pekla. Tadiaľ vychádzal na svet čert. Preto sa blízky most nazýva Čertov. Jeho šírka je len 10 metrov a má až 100 až 150 metrov vysoké skalné steny.

Za nepriateľskou líniou

Obec Háj si pre prírodnú scenériu všimli aj hollywoodski filmári. Po sebe zanechali monumentálnu sochu anjela s odtrhnutým krídlom, ktorá sa nachádza na okraji cintorína nad obcou. Ide o filmovú rekvizitu, ktorá v obci ostala po nakrútení hollywoodskeho vojnového filmu Za nepriateľskou líniou. V hlavných úlohách sa predstavili Owen Wilson a Gene Hackman.

Filmový príbeh sa odohráva počas vojny v Juhoslávii a časť sa nakrúcala v Slovenskom krase, vrátane Zádielskej doliny. Socha sa v jednotlivých scénach opakuje viackrát so symbolickým obrazovým významom, ktorý možno pretlmočiť slovami – vojne nie je nič sväté. Nakrúcanie sa uskutočnilo v roku 2000 a film mal svetovú premiéru o rok neskôr. Počas nakrúcania mal americký filmový štáb na futbalovom štadióne v obci Háj svoje dielne a zariadenie na výrobu umelého snehu.

Socha je vytvorená z polystyrénu a zvonku je vytvrdená cementom. V súlade s témou akčného filmu vyzerá, že jej niekto časť tváre a polovicu tela rozstrieľal guľometom. O anjela sa pôvodne sporili tri obce, ktoré sa nevedeli dohodnúť, komu bude patriť. Hájčania to nakoniec vyhrali, lebo ponad obec oddávna vedie Anjelská cesta.