V centre Žiliny majú zverinec, lamy behajú popri ikonickej budove

VIDEO: Minizoo v centre Žiliny.

Na prvý pohľad vyzerá športová hala, ktorá dostala prezývku podľa vzhľadu pripomínajúcom pancier, opustene. Domáci však vedia, že ide len o optický klam.

Stále to tam žije, čo dokazujú aj zvierací obyvatelia areálu. V ňom pobehuje stokilový a takmer dvojmetrový samec lamy guanako s menom Maximilián. Nedávno k nemu pribudli dve malé alpaky Lojzo a Elizabeth.

Spoločnosť im robia aj ďalšie zvieratá – napríklad quessantské miniovce, kamerunský cap či holandské minikozy. Nie všetky ale od plota vidieť, lebo časť z nich je v ohrade. Ostatné sa voľne pasú pri hale.

Farma Žirafa

Žilinčania o tejto „minizoo“ vedia a dobre ju poznajú. Niektorí sú zhrození, že zvieratá tam behajú aj po betóne či asfalte, iní možnosť vidieť takéto tvory priamo v meste vítajú. Zastavujú sa pri nich najmä rodiny s deťmi a tínedžeri.

„Je to síce v rušnom centre a pri jednom z hlavných cestných ťahov, no nemám pocit, že by tu tie zvieratá trpeli,“ povedala nám s úsmevom dievčina, ktorá práve kŕmila Maximiliána. „Vždy, keď idem okolo, neodolám a ponúknem mu nejakú dobrotu. Teraz je to kúsok suchého chleba,“ podotkla.

Úplne inak reagovala žena v stredných rokoch. „V tej hale kedysi robievali úžasné výstavy a iné podujatia. Teraz to tu vyzerá, ako keby sme sa preniesli niekam do Afriky,“ poznamenala znechutene.

Plagát na plote areálu hlása, že sa tam nachádza Farma Žirafa, ktorú prevádzkuje centrum voľného času s rovnakým názvom. Pod palcom to má Karol Čepec, ktorý nám vysvetlil, že ide o atrakciu zadarmo.

Nikdy vraj nemali cieľ urobiť tam minizoo. Pre zvieratá sa rozhodli kvôli množstvu trávnatých plôch naokolo. „Aby sme to nemuseli stále kosiť, v roku 2017 sme prišli s nápadom, že by to mohli vyriešiť ovečky a kozy. Potom sa to zvrhlo a v súčasnosti je tam už dokopy trinásť zvierat,“ zasmial sa.

Prvú lamu tam priviezli vlani, párik menších alpák pribudol tento rok. Rozšíriť to už viac neplánujú. „Skôr sa budeme snažiť skvalitňovať im ten priestor. Ak sa to ešte rozrastie, tak jedine vlastným chovom. Možno sa niečo pošťastí Lojzovi s Elizabeth,“ povedal Čepec. Zároveň potvrdil, že niektorí okoloidúci im otvorene vyčítajú prostredie, v ktorom zvieratá chovajú.

„Pravidelnú veterinárnu starostlivosť máme, samozrejme, zabezpečenú. Lamy a ich spoločníci tam určite netrpia, lekár by si to všimol. Všetky zvieratá sú zdravé a v poriadku, viditeľne im nič nie je,“ vraví.

Väčšina reakcií je ale podľa neho pozitívna. „Najviac si to užívajú malé deti, ktoré sa pri nich denne pristavujú,“ podotkol.

Problémová budova

Čepec objasnil, že športovú halu majú prenajatú od jej majiteľa od roku 2014. Ten im dal súhlas aj na využitie okolitých pozemkov takýmto spôsobom. Priamo v hale organizujú hokejbalové, florbalové a futsalové zápasy, vrátane tréningov. „Zvonku to tak nepôsobí, ale vnútri je obrovský priestor s dvomi ihriskami,“ doplnil.

Ikonická budova postavená v roku 1986 bola v minulosti oceňovaná ako architektonický skvost. Teraz však vidieť, že by už potrebovala rekonštrukciu.

Kedysi plánovali jej celkovú prestavbu v rámci štátneho projektu, keď tam malo vzniknúť Národné športové centrum. Nakoniec k tomu ale nedošlo.

Mesto predalo halu v decembri 2006, keď v úrade končil vtedajší primátor Ján Slota. Novým vlastníkom sa stala banskobystrická spoločnosť Antrade, ktorá ju kúpila za 112 miliónov korún.

Peniaze na to jej požičali firmy podnikateľa a zároveň Slotovho kamaráta Georgea Trabelssieho. V rámci záložného práva potom prešiel objekt na neho. Problémy s Korytnačkou sa odvtedy vlečú až doteraz. Mesto ju nedávno chcelo získať späť, no k dohode s jej majiteľom zatiaľ nedošlo.