Luník IX sa mení. Môže za to aj pápež

Peniaze, ktoré sľúbila vláda na prípravu návštevy, ešte nie sú k dispozícii. Iba v utorok podvečer oznámila, že to bude celkovo 5,4 milióna eur. Košická arcidiecéza dostane viac ako 640-tisíc na služby technického zabezpečenia pre liturgie na štadióne Lokomotíva a na Luníku IX.

VIDEO: Návšteva pápeža urýchlila všetky plánované práce.

Mnohým sa nepáči návšteva Svätého Otca na rómskom sídlisku, ale tamojší starosta Marcel Šaňa robí všetko preto, aby dopadla čo najlepšie. „Je to pre nás veľká pocta. Keď som sa to dozvedel, až mi telom prešli zimomriavky, ale zároveň je to pre mňa obrovská zodpovednosť. Na takú výnimočnú návštevu sme neboli pripravení. Mestská časť nie je obec, máme obmedzený rozpočet. Očakávam, že nám pomôže mesto,“ dúfa.

Zrýchlené plány

Šaňovi najviac prekáža, že sa požiadavky organizátorov často menia.

„Najskôr prišla požiadavka, že sa vybuduje druhá prístupová cesta. To sme chceli už dávnejšie, ale dodnes sa tento zámer nezrealizoval. Jediný prístup na sídlisko je dokonca cez most. Keby sa s ním niečo stalo, ostali by sme odrezaní od sveta. Lenže cesta sa stavať nebude,“ hovorí. Hoci to mala byť len spevnená cesta, vedeli by ju neskôr upraviť na asfaltovú a využívať.

„Nakoniec rozdelíme existujúcu cestu na dve časti. Jednou budú vchádzať peší a druhou iba skoro ráno autá,“ opisuje starosta situáciu, kontrolujúc robotníkov pri tzv. kukurici na Ulici Podjavorinskej.

Sú tam dva bytové domy, kde je 80 bytov. Chlapi tam upravovali fasádu, aby všetko bolo tip-top. Okrem fasády bloku, na ktorý bude mať vzácna návšteva priamo výhľad z 12 metrov vysokej tribúny, opravia aj cesty a chodníky. „Všetky tieto práce, ktoré teraz robíme, sme chceli urobiť v blízkej budúcnosti. Návšteva pápeža to všetko urýchlila," hovorí starosta.

Namiesto očkovania obrazovky

Na sídlisku Luník IX je pomerne slabá zaočkovanosť. Starosta odhaduje, že zhruba 800 obyvateľov bude mať do návštevy pápeža podanú vakcínu. „Viem, je to málo, keďže tu žije zhruba 4 500 ľudí. Dospelých je však iba dvetisíc. Kontroly budú pri vstupe do jednotlivých sektorov, keďže prístup na stretnutie budú mať iba plne zaočkovaní. Ale viacerí ľudia, ktorí tu bývajú, budú sledovať dianie z okien a z diaľky cez veľkoplošné obrazovky," opisuje Šaňa.

Obyvatelia sídliska neradi vidia novinárov. Ale ich prirodzená zvedavosť ich núti pristaviť sa a pýtať sa. Keď sa skupinka mladých dozvedela, že sme sa prišli na nich pozrieť, ako chystajú sídlisko na návštevu, jeden z chlapcov zakričí: ‚Hej, budú nás nútiť ísť sa s ním stretnúť!‘ Keď vysvetľujeme, že je to dobrovoľné, začne sa tešiť. „Mne tak povedali, ale keď tam nemusím ísť, som rád,“ odpovedá.

Pristaví sa aj staršia pani. Na otázku, či sa na návštevu Svätého Otca teší, s úsmevom prikývne. „Ale nemôžem tam ísť. Nie som očkovaná, mám veľa diagnóz," krčí plecami.

Kto pomôže, neplatí

Celé sídlisko je už dnes vyčistené. Kopy odpadkov sú minulosťou. Starosta hovorí, že mestu dal záruku. Kým je starostom, žiadne haldy tam nebudú. Z rozpočtu mestskej časti už vybudovali kamerový systém. „Nestálo to málo, ale chcem, aby z Luníka neukazovali iba odpadky. V bytových domoch a na voľných priestranstvách máme nainštalovaných viac ako 50 kamier. Ak sa niečo deje, vieme presne, kto to urobil. A aj rodičia dávajú viac pozor na svoje deti," podotýka Šaňa.

Starosta sa snaží čo najviac motivovať aj obyvateľov, aby priložili ruku k dielu. „Na priestranstve, kde bude pápež a návštevníci, budeme musieť preložiť vzdušné elektrické vedenie aj miestny rozhlas. Nesmú tam byť žiadne káble. V už spomínanej kukurici však nemajú prívod elektriny. Aj ten teraz chceme vybudovať. Prípojka stojí 50 eur na byt. Tak som vyhlásil, že ak z rodiny niekto príde pomôcť, nebude musieť platiť. A prihlásili sa už viacerí," pochvaľuje si.

Elektrinu si na sídlisku musia zaplatiť vopred. Kto nezaplatí, nebude ju mať. Takisto tam funguje aj prívod vody. „Odkedy tu máme taký systém, v podstate nemáme ani neplatičov," upozorňuje Šaňa.

Počas celého rozhovoru so starostom mu vyzváňal telefón. „Volajú mi teraz dosť často novinári, zatiaľ iba slovenskí, ale veľa neviem povedať. Všetko je vo vývoji a hovoriť vopred, čo ešte nie je isté, a potom to dementovať, nechcem," krúti rozhodne hlavou. Vzápätí opäť dvíha telefón a hovorí, že už končí rozhovor do novín a ide po farbu…

Podrobnosti o prípravách nechcel konkretizovať ani primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. „Možno už budúci týždeň budeme múdrejší. Pracujeme na všetkom, ale o podrobnostiach ešte nemôžem hovoriť. Všetko sa určite dozviete včas," dodal.