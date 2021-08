Na východe sa dá očkovať aj na farách

„Očkovanie bez registrácie určite veľmi pomohlo. Záujem ľudí sa zvýšil, pochvaľujú si možnosť, že môžu prísť kedykoľvek. Koncom júla sme podávali približne 200 vakcín denne, teraz je to už od 400 do 500 očkovaní denne,“ hovorí generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

Košická univerzitná nemocnica zaviedla možnosť očkovať sa bez registrácie už začiatkom augusta. Umožňovali to voľné kapacity. „Do konca augusta otvárame vakcinačné centrum aj v sobotu. Naši zdravotníci zaočkujú každého, kto bude mať záujem a jeho zdravotný stav to umožňuje,“ povedal výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa. Bez registrácie sa očkuje od pondelka do soboty v čase od 8. do 12. vo Vakcinačnom centre na Rastislavovej ulici 43.

V nemocnici očkujú aj deti od 12 do 16 rokov iba na základe registrácie, pretože pri ich očkovaní je potrebná prítomnosť pediatra. V univerzitnej nemocnici ich doteraz zaočkovali viac ako dvetisíc.

Aj tento týždeň vyrazí výjazdový tím Košického kraja pred ďalšie obchodné centrá, a to v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch aj v Gelnici. Zdravotníkov nájdu záujemcovia o vakcínu opäť aj pred frekventovanými autobusovými stanicami v Michalovciach a v Košiciach. Očkovanie na verejných miestach prebieha bez registrácie.

Košický kraj ponúka v súvislosti s návštevou pápeža na Slovensku možnosť zaočkovať sa aj veriacim priamo vo farnostiach. Dôvodom je to, že stretnúť sa so Svätým Otcom budú môcť v septembri totiž iba plne zaočkovaní ľudia. Farnosti môžu záujem o vakcináciu nahlásiť do 20. augusta, očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen, pri ktorej sa za plne zaočkovaného považuje človek po 21 dňoch od podania očkovacej látky.