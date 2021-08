Na východ Slovenska pribudnú nové vlakové súpravy

Železničná spoločnosť Slovensko plánuje do nových vlakov investovať 76,3 milióna eur. Na trať by mali vyjsť do konca roka 2023.

Nasadené budú na trate Košice-Lipany-Plaveč, Košice–Michaľany–Trebišov a Košice–Michaľany–Čierna nad Tisou.

Železnice v piatok podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Dodávateľom vlakov bude český výrobca Škoda Transportation.

Nové vlaky budú nízkopodlažné s minimálnou kapacitou 300 miest na sedenie pre cestujúcich 2. triedy. Ich prevádzková rýchlosť bude 160 km/hod. Budú vybavené oddielom pre imobilných cestujúcich, bez problémov prepravia aj bicykle, kočíky, lyže, snoubordy.

Foto: TASR, Pavel Neubauer SR Doprava Doležal ZSSK Podpis Zmluva Súpravy Nové BAX Regionálne trate východného Slovenska sa dočkajú nových súprav za 76 miliónov eur. Interiér novej elektrickej jednotky.

„Samozrejmosťou výbavy vlakov bude klimatizácia, wi-fi, moderný informačný systém, systém počítania cestujúcich, kamerový systém, zásuvky s napájaním 230 V/50 Hz a USB zásuvky,“ spresnil hovorca železníc Tomáš Kováč.

V Košickom a Prešovskom kraji pribudne aj 35 modernizovaných osobných vozňov na tratiach Košice–Liptovský Mikuláš, Košice–Čierna nad Tisou, Košice–Čaňa, Košice–Lipany–Plaveč. Prvý vozeň má byť dodaný v decembri tohto roku, posledný v septembri 2023. Na tú istú trať pribudne aj 17 nových klimatizovaných osobných vozňov s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu.