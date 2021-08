Vietor poškodil v Košiciach desiatky stromov

„V utorok do 13.00 h sme zaevidovali 31 spadnutých stromov, najviac v mestskej časti Západ. Silne poškodená je ďalšia dvadsiatka stromov, niektoré síce ostali stáť, ale majú rozštiepené kmene, sú nalomené, prípadne prišli o väčšinu koruny a ich stav budú musieť posúdiť arboristi,“ povedal s tým, že stále dostávajú nové hlásenia. Priebežne komunikujú aj s hasičmi. Silný vietor podľa Sasáka poškodil aj zdravé stromy. Veľké škody vznikli v miestach, kde okolitá zástavba a terén vytvorili pre vietor vhodné uličky.

SMsZ pripomína, že išlo o najsilnejšiu búrku v tomto roku. Do terénu nasadili všetkých dostupných pracovníkov, viacerých odvolali z dovoleniek. „Snažíme sa odstraňovať popadané stromy a konáre čo najskôr, ale pri tak veľkom množstve to nie je možné stihnúť za jeden deň. Práce komplikuje a spomaľuje aj rozmočený terén a dážď. Prioritne odstraňujeme prekážky, ktoré blokujú cesty, chodníky a parkoviská, ku konárom a stromom, ktoré nebránia prechodu ľudí a áut, sa budeme vracať po vyčistení najkritickejších úsekov,“ dodala riaditeľka SMsZ Marta Popríková. Odhaduje, že odstraňovanie väčšiny škôd na zeleni potrvá minimálne do konca týždňa.

Pre množstvo poškodených stromov a nalomené konáre nad chodníkmi v utorok uzavreli verejný cintorín, podľa prvotných odhadov ho mali verejnosti opäť sprístupniť v stredu. Podľa aktualizovaných predpokladov však bude odstraňovanie škôd na cintoríne trvať minimálne do stredajšieho popoludnia. „Veríme, že budeme schopní zabezpečiť bezpečnú priechodnosť chodníkov na cintoríne čo najskôr. Radi by vo štvrtok ráno otvorili cintorín aj pre širokú verejnosť,“ povedal prevádzkovo-technický námestník SMsZ Peter Vrábel. Naďalej platí, že pohrebných obradov sa obmedzenia nedotknú.

Škody spôsobené na pomníkoch pádmi konárov môžu majitelia hrobových miest hlásiť na správe cintorína. „Môžeme verejnosť uistiť, že všetky škody budú uhradené cez poistenie správcu verejného cintorína,“ dodáva SMsZ.