Zlepšená aplikácia Horskej záchrannej služby pomôže turistom aj záchranárom

Po roku jej aktívneho využívania v praxi a na základe dopytov horských záchranárov aj ľudí ju rozšírili o ďalšie užitočné funkcionality.

Novú verziu aplikácie spustila Horská záchranná služba (HZS) v spolupráci s poisťovňou Generali. „Prínos aplikácie je neoceniteľný nielen pre turistov v núdzi, ale aj pre nás záchranárov. Aplikácia nám jednoducho poskytne presnú polohu volajúceho, čo je základom rýchleho zásahu. Prínosom je aj Kniha vychádzok a túr, vďaka ktorej môžeme pomôcť aj tým, ktorí sa dostanú na horách do problémov, ale z nejakého dôvodu nemôžu kontaktovať okolie pre pomoc,“ vysvetľuje Jozef Janiga, riaditeľ Horskej záchrannej služby.

Od minulého leta pomohla aplikácia na horách už vo viac ako 100 prípadoch. Napríklad minulý mesiac bola prostredníctvom aplikácie privolaná pomoc Horskej záchrannej služby v masíve Kriváňa na turistickom chodníku nad Daxnerovým sedlom. Na základe presnej polohy zranenej, ktorú automaticky odoslala aplikácia záchranárom, priletel turistke na pomoc záchranársky vrtuľník. Takisto pomohla aplikácia HZS aj pri navigácii stratených turistov, ktorých zasiahla náhla búrka na hrebeni Západných Tatier.

Fotky priamo z miesta

Najzásadnejšou novinkou je spustenie nového webového portálu, ten umožňuje operátorom tiesňovej linky nielen lepšie zobraziť informácie prenesené z aplikácie, ale navyše dokáže lokalizovať aj volajúceho, ktorí nemá aplikáciu stiahnutú vo svojom mobile. Záchranári sa môžu dohovoriť s volajúcim aj cez on-line čet, cezeň môže posielať aj fotografie z miesta nehody alebo konkrétnych zranení. Oči záchranárov sa tak dostanú na miesto nehody, vďaka čomu majú viac informácií potrebných pre úspešný zásah a zároveň dokážu turistom poradiť, ako správne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci do príchodu profesionálov.

„Nie všetci návštevníci hôr volajú na linku 18 300 pomocou aplikácie, čo však záchranárom sťažuje ich presnú lokalizáciu. Z nového portálu je však možné odoslať volajúcemu SMS správu obsahujúcu špeciálny link. Po jeho otvorení je na operačné stredisko odoslaná presná poloha volajúceho. Novinka je tak určená nielen užívateľom aplikácie, ale každému, kto sa dostane do problému a má pri sebe telefón s pripojením k internetu,“ vysvetľuje Filip Maleňák z Medical Information Technologies.

Slovenské hory a národné parky navštevujú aj mnohí turisti zo zahraničia. „Významnou skupinou návštevníkov sú Česi, Poliaci, Maďari, ale aj Angličania, Rakúšania či Nemci. U niektorých z nich sa pri dovolaní na našu tiesňovú linku stretávame s jazykovou bariérou,“ upozorňuje Janiga. Práve jednou z noviniek v aplikácii je možnosť zvoliť si ako jazyk aplikácie angličtinu alebo nemčinu, aby si pomoc prostredníctvom aplikácie dokázali privolať aj turisti zo zahraničia.

Dať o sebe vedieť

Podľa Janigu je veľký záujem aj o funkciu Kniha vychádzok a túr, ktorá je technologickou novinkou na poli záchranárskych aplikácií v celej Európskej únii. „Od spustenia novej aplikácie HZS bolo do Knihy vychádzok a túr zadaných viac ako dvetisíc plánovaných túr. Našťastie, všetci sa do plánovaných cieľov vrátili bezpečne a včas, a tak nepotrebovali pomoc záchranárov. V turistickej sezóne však ide o desiatky zadaných vychádzok denne, pričom najčastejšie sa tak deje práve počas víkendov,“ vysvetľuje.

Kniha vychádzok a túr je aktuálne doplnená aj o nový systém notifikácií. „V rámci Knihy vychádzok a túr sme zlepšili možnosť potvrdenia úspešného ukončenia túry. Odkaz na potvrdenie je tak zasielaný formou SMS správy a nie iba e-mailom, ako to bolo doteraz,“ vysvetľuje Filip Maleňák.

Zásah Horskej záchrannej služby nekryje štandardné zdravotné poistenie. Pred odchodom na túru je tak potrebné uzavrieť poistenie do hôr, ktoré si možno po novom jednoducho uzavrieť aj v aplikácii Horská záchranná služba. „Priemerná cena zásahu Horskej záchrannej služby sa pohybuje na úrovni 390 eur. V prípade náročnejšieho zásahu, alebo ak je to potrebné, možno privolať vrtuľník, treba však rátať s omnoho vyššími sumami,“ upozorňuje riaditeľ HZS. Pre jedného turistu na jeden deň stojí poistné od 1,60 eura. Poistenie do hôr by tak spolu s aplikáciou mali byť povinnou výbavou každého turistu.

Tohtoročná sezóna sa v slovenských horách podľa Janigu vyvíja podpriemerne. „Oproti roku 2019 poklesol počet zásahov približne o 20 percent. Oproti minulému roku je to o desať percent menej, čiže tých úrazov je o niečo menej. Prekvapujúce však je, že sa nám zvýšil podiel úrazov u turistov slovenskej národnosti, je to približne až 80 percent, a poklesol nám počet úrazov návštevníkov napríklad z Poľska alebo z Česka, a to dosť výrazne. Od začiatku roka je to 425 zásahov. Aj keď treba povedať, že to číslo je dosť skreslené pre pandémiu. V roku 2019 bolo dohromady 2 900 zásahov a minulý rok okolo 2 600," dodal.