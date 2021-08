Marcela Pčolinská: Syn Vlado išiel po pravde. Bolo potrebné ho umlčať a odstaviť

Viete, o čo ide v kauze, v ktorej figuruje váš syn?

Vlado išiel po pravde. Zistil, že sa tu manipulujú výpovede. Stačí objednať troch kajúcnikov, ktorí obvinia celé vedenie, a sú schopní pomaly aj prezidentku zatvoriť, keď si povedia, že áno… Týmto ľuďom ide o kariéru a o moc a používajú nezákonné spôsoby. Áno, nech stíhajú, nech vyšetrujú všetkých, ktorí porušili zákony, ktorí sa nejakým veľkým spôsobom obohatili. Ale používať na to nezákonné metódy, že ktosi napíše výpoveď a kajúcnik sa ju naučí spamäti, je choré. Na začiatku som nepoznala dôvod a určite som neverila tomu, že by si Vlado kvôli 20 tisícom ohrozil svoju kariéru a svoju rodinu, pretože od Zoroslava Kollára by v živote nezobral úplatok. Postupne, aj z mediálnych informácií, potom už aj z nejakých rozhovorov s advokátmi som pochopila, že Vlado prišiel na veci, ktoré boli možno pre súčasnú vládnu koalíciu veľmi nepríjemné.

Potvrdili sa výpovede kajúcnikov?

Môj syn je obvinený z dvoch skutkov. Z toho, že zariadil zastavenie odpočúvania Zoroslava Kollára. Jeho odpočúvanie dal zastaviť tri týždne po zatknutí Kollára, čiže nemohol nič a bolo ešte tzv. drevené číslo, ktoré písomným rozkazom mal odstaviť Boris Beňa napriek tomu, že bol upozornený pracovníkmi SIS, o koho ide. Povedal, ,to nevadí, dajte to dole'. Títo ľudia boli svedčiť a všetci potvrdzujú Vladovu verziu a všetci hovoria, že tento čin urobil Boris Beňa.

Ten však tvrdí, že šéfovi SIS doniesol úplatok od Zoroslava Kollára.

V čase, keď mu údajne mal Boris Beňa dávať úplatok, bol v Chorvátsku na dovolenke. Beňa povedal sumu a typy bankoviek, aké tam boli. Tie typy bankoviek absolútne nesedia. Po všetkých expertízach sa dokázalo, že na týchto bankovkách boli odtlačky a nejaké stopy DNA len Borisa Beňu. Dokonca ani Zoroslava Kollára, ani Makóa a ani môjho syna. Kollár poprel, že by bol Pčolinskému posielal nejaké peniaze. A Vlado, to viem teda na betón, by od neho nikdy neprijal žiadne peniaze.

Viete, ako sa to všetko začalo?

Poviem pravdu, bola som tak trochu toho svedkom. Boli sme spolu so synom na večeri v Bratislave a pri vedľajšom stole sedel Zoroslav Kollár. A ja, keďže poznám svojho syna, som videla, že začal ťukať do telefónu a pracovať. V prvom momente som rozmýšľala, kto to je, pretože som ho dovtedy videla len na fotkách v médiách a naživo len raz. V tej chvíli som však pochopila, že ide o Zoroslava Kollára a presne vtedy bola naňho nasadená sledovačka. Bolo to minulý rok v júli.

Ako vnímate celé vyšetrovanie?

Podľa mňa tam nesedia viaceré veci, napríklad, že si posielali fotografie. Vtedy ešte ani sledovačka nebola, keď vypovedal Beňa s Makóom, že nejaké fotografie z toho posielali. Im nesedia termíny, sumy, odtlačky, nesedí im nič. Tam je výpoveď kajúcnika, ktorý z 15 rokov dostal podmienku a behá po slobode na novom BMW po Bratislave. Všade na svete sú kajúcnici, ale musia byť aj technicko-informačné prostriedky. A tie tu nie sú. Je len kajúcnik. A prečo by malo byť slovo Borisa Beňu dôveryhodnejšie, keď má toho na rováši dosť veľa, ako slovo Vlada Pčolinského, ktorý má čistý štít. Tak nechápem, prečo Špecializovaný trestný súd alebo dozorujúci prokurátor viac veria Beňovi ako Pčolinskému.

O čo išlo v tom druhom obvinení?

Druhý skutok sa udial asi preto, aby Vlado nedajbože skôr nešiel na slobodu. Bol obvinený, že on dal úplatok Mariánovi Kučerkovi. Je úplne nepredstaviteľné a choré, aby riaditeľ SIS dával úplatok policajtovi, aby nekonal proti nejakým trom firmám. Jednu z tých firiem Vlado pozná, lebo v nej kedysi pracoval, a tie dve ani nevie, aké sú. A vo firme, v ktorej pracoval, už nepozná nikoho, lebo keď tam robil, boli tam iní ľudia. Jeden zahynul pri autonehode, ďalší odišiel do dôchodku. Kučerka uviedol troch svedkov, ktorí mali potvrdiť, že Pčolinský vplýval na to, aby proti firmám nekonali. Všetci traja policajti to popreli. Povedali, že v živote ich Pčolinský neoslovil, nepoznajú ho a nikdy na nich nikto nátlak nevyvíjal. Keďže to Najvyššiemu súdu nestačilo, tak dal návrh na ďalších dvoch svedkov. Bol tam štatutár jednej firmy a jeden vyšetrovateľ. A ďalší dvaja povedali, že nič také sa neudialo a nikto na nich nátlak nevyvíjal. Pčolinský také služby tej firmy neponúkal a oni mu nikdy v živote za také služby peniaze nedali. Čiže päť svedkov je proti jednému Kučerkovi, ktorý má psychiatrický posudok, že trpí nejakými bludmi a snami. Je to zlomený človek, na ktorého tlačili a asi mu sľúbili, že lepšie z toho vyjde, ak Pčolinského pošpiní.

Čo myslíte, prečo vášho syna stále držia vo väzbe?

Celá snaha je Vlada držať vo väzbe, aby nemohol rozprávať, na čo prišiel. Na to, že niečo nie je v poriadku, prišiel v januári a sledoval to celý február. Urobil všetky kroky, ktoré mu ukladal zákon. Odpočúvanie bolo legálne, schválené Krajským súdom v Bratislave. Takisto dal informácie, komu mal dať, čiže prezidentke, premiérovi a predsedovi Národnej rady a aj ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. A možno to bola jeho osudová chyba. Následne sa však nič nekonalo a on cítil tlaky na svoju osobu. Keďže videl, že situácia je zlá, podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, na úrad inšpekcie ministerstva vnútra a zdá sa mi, že aj nejaký podnet na NBÚ. Pretože boli vyťahované od ľudí v službe informácie, ktoré boli v procese utajenia a vyšetrovatelia sa na ne nemali čo pýtať. Takže urobil patričné kroky a do pár dní ho zatkli. Všetky výsluchy už boli urobené. Dôkazná situácia je jasne v prospech syna. V uznesení sa však uvádza, že pri skúmaní úplatku, ktorý mal dostať, boli neidentifikovateľné stopy a mohli byť aj jeho. Tak keď raz tam jeho DNA nie je, tak má dve DNA? Musia tam byť nejaké neidentifikovateľné stopy, veď tie peniaze mohol mať hocikto v ruke… Spoliehame sa, že súdy nepodľahnú tlaku. Teraz sa stalo módnym hitom, že všetci bojujeme proti korupcii. A to je jedno, ako… To znamená, že obviníme každého, lebo máme zlaté teľa z boja proti korupcii, aj keď použijeme nezákonné prostriedky, odsúdime nevinných ľudí.

Ako vnímali zatknutie jeho manželka a dcéra?

Kto vráti môjmu synovi päť a pol mesiaca života? Kto nahradí otca jeho dcére, ktorá sa na neho každý deň pýta a hovorí mu: ,Otecko, rozbi okno a uteč. Však hádam tam nebudeš do Vianoc?' Je to malé dieťa, ktoré muselo zažiť behanie NAKA so samopalmi v byte. Kto sa pýtal v Národnej rade, či môžu vniknúť poslankyni, mojej neveste, do bytu? Na to, aby mohli riešiť byt poslankyne a vniknúť doň, musia mať súhlas parlamentu. Jeho mohli zavolať na pracovisko alebo ho predvolať a on by bol išiel. Lenže tu išlo o zastrašovanie a ukázanie silnej moci a dôležitosti. Celé to bolo o tom, ako ho utíšiť a odstaviť. Či ide o Gašpara, Bödöra, či Kaliňáka, tak pre všetkých musí platiť rovnosť pred zákonom. To znamená, že keď konali trestnú činnosť, nech sú vyšetrení a odsúdení. Ale nie zatvoriť človeka len na základe výpovede nejakého Makóa, ktorý vypovedá na objednávku a je to vraj jeden z najväčších ekonomických kriminálnikov na Slovensku. Už keď sa tak bavíme, tak tých 20-tisíc by bol len taký pľuvanec v porovnaní s tým, čo majú Makó a Beňa na svedomí. Čiže nerovnosť pred zákonom, ohýbanie zákona… Právnici to nechápu a aj známi sa pýtajú, kde žijeme… Kde sme? Pri vykonštruovaných procesoch?

Ako prežíva väzbu váš syn?

Drží sa dobre. Má silného ducha a veľmi ho obdivujem. Stále si myslím, že pravda musí vyjsť najavo. On, keby mohol, rozpráva, ale nemôže… Prečo ho nechcú zbaviť mlčanlivosti? Keby ho zbavili mlčanlivosti, mohol by povedať, prečo toto celé vzniklo. Ale keď ľudia, ktorí mali stáť na strane zákona, ho porušujú… Asi na to prišiel a mal smolu…

Chodíte za ním?

Áno. Teraz som bola v utorok. Ja som bola trikrát a chlapci a manželka štyrikrát. Takže ho aj takto podporujeme a stále si telefonujeme. On môže volať, tak mu telefonujeme trikrát denne. Je to taká psychická podpora. Ja ho o všetkom poinformujem. Zatiaľ sa drží a bodaj by mu to vydržalo a netrvalo to dlho. Aby sa konečne ľudia aj v justícii spamätali. Je latinské príslovie, ktoré poviem po slovensky: Ak je len malá pochybnosť o vine obvineného, tak sa musí konať v jeho prospech. A tu nie je pochybnosť. Je tu len malinká výpoveď Beňu a Kučerku.

Takže svojmu synovi veríte?

Určite áno.

Z čoho je Vladimír Pčolinský obvinený

Vladimír Pčolinský mal podľa obvinenia prijať úplatok vo výške 20-tisíc eur za to, že ako riaditeľ SIS zariadil zastavenie odpočúvania konkurzného právnika a podnikateľa Zoroslava Kollára. V tomto prípade proti nemu svedčia takzvaní kajúcnici – bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó a bývalý námestník v SIS Boris Beňa. Druhé obvinenie exriaditeľa vyplýva z výpovede ďalšieho kajúcnika bývalého policajta Mariána Kučerku. Ten tvrdí, že Pčolinský mu sprostredkoval 10-tisíc eur, aby NAKA nepreverovala podozrenia voči stavebnej spoločnosti. Kučerka tam mal na starosti ekonomickú kriminalitu.

Vladimír Pčolinský všetky obvinenia odmieta. Je vo väzbe od marca. Jeho matka Marcela Pčolinská verí v jeho nevinu.