Ľudia v Zemplíne neveria, že vláda vyrieši problém s PCB látkami

„Bola to pýcha bývalého režimu. Podnik dával živobytie tisíckam Zemplínčanov. Zanechal po sebe neblahé dedičstvo v podobe environmentálnych záťaží. Ministerstvá vnútra, životného prostredia, pôdohospodárstva a zdravotníctva, ktoré som vyzval na spoluprácu, k nim pristupujú nedôsledne,“ povedal predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) pred bývalým štátnym podnikom Chemko Strážske.

„Jediné, čo sa podarilo ministerstvám aspoň začať v rámci riešenia tohto procesu, je ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré spustilo testovaciu sériu niekoľkých výrobkov na poľnohospodárskej pôde, kde bude výsledkom schopnosť určitých látok viazať PCB a znížiť ich obsah v pôde,“ podotkol Karahuta. Čiastočne si podľa neho úlohu tento rok splnilo aj ministerstvo životného prostredia, ktoré zastavilo výtok odpadových vôd z areálu bývalého štátneho podniku Chemko Strážske do odkaliska Poša. „Je namieste otázka, akú cenu má zdravie človeka a životy ľudí? Alebo to budeme hodnotiť tak, že inú hodnotu má život človeka na západnom Slovensku, v Bratislave a inú tu, v Zemplíne?“ pokračoval.

PCB spôsobujú karcinogénne ochorenia, poruchy imunitného systému, ale aj vážne problémy pred a po narodení detí. Zemplín je na prvých miestach v karcinogénnych ochoreniach štítnej žľazy. Podľa prijatého uznesenia by sa okrem iného mali sudy s PCB látkami nachádzajúce sa v takzvanej ošipárni, teplárni a takisto „pri prameni“ odstrániť bezodkladne do nepriepustných kontajnerov.

„V septembri minulého roku som využil interpelácie s jasnými požiadavkami na harmonogram riešenia problémov. Kvitoval som rozhodnutie vlády, ktoré splnomocnilo ministra vnútra Romana Mikulca, aby stanovil začiatok prác a začal výskum v tejto oblasti. Na rozdiel od ostatných ministrov dostal na to 500-tisíc eur. Pre niektorých ministrov sú však sľuby iba na papieri,“ skonštatoval ďalší poslanec zo Sme rodina Miloš Svrček. Podotkol, že mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená ešte začiatkom roka 2020, mala začať platiť aj pre odkalisko Poša, čo sa nestalo. Ministerstvo zdravotníctva malo pripraviť legislatívu, ktorou sa zabezpečí presná štatistika chorobnosti obyvateľstva, aby sa dal určiť dosah envirozáťaží na zdravie.

„Rezort vnútra avizoval v marci odstránenie sudov do dvoch mesiacov, nepriepustné kontajnery sú naďalej prázdne. Domnievam sa, že sú už v Humennom, ale situácia sa nerieši. Chápem, že máme na Slovensku pandémiu koronavírusu, ale v Zemplíne je aj pandémia rakoviny,“ upozornil Svrček s tým, že ak by každá jedna delegácia, ktorá prišla k Chemku, odniesla do Bratislavy čo i len jeden sud s PCB látkami, tak po tých rokoch by bol dnes problém aspoň sčasti vyriešený.

Starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská dodala, že od decembra nevznikla ani medzirezortná komisia, ktorá sa mala problémom zaoberať. „My sme žiadali utvoriť komisiu zloženú jednotlivými rezortmi a samosprávami, nič sa neudialo,“ povedala. Upozornila tiež, že zakopaných sudov vo zvernici je podľa bývalých zamestnancov oveľa viac, no skutočný stav dosiaľ nikto z kompetentných neskontroloval, a to napriek tomu, že rezorty by mali disponovať mapou ich umiestnenia.

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák zasa poukázal, že pri odkalisku Poša stále nie je určená povinná osoba. „Tento proces nám beží už deviaty rok,“ pripomenul. Dlhodobá nečinnosť štátu vzbudzuje podľa poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Petra Kocáka u miestnych obyvateľov pochybnosti, či sa envirozáťaže vôbec zlikvidujú. „Ľudia nám neveria,“ povedal Kocák.

„Trváme na tom, aby výstupom boli konkrétne termíny, konkrétne záväzky, nie z polohy výboru, ale z polohy koaličnej rady, aby bol tento problém do konca volebného obdobia splnený,“ zhrnul na záver Karahuta.

„Je zarážajúce, že teraz, keď sa finalizujú prípravy likvidácie sudov s nebezpečným materiálom, sa rezortu vnútra dostáva množstvo neodbornej kritiky z úst niektorých starostov, ktorí sami dlhé roky nevenovali problematike náležitú pozornosť, a ktorých súčasné vyjadrenia zároveň dokazujú, že nerozumejú správnosti a zákonnosti jednotlivých postupov,“ uviedla v stanovisku pre TASR Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru MV SR. Rezort vnútra podľa nej momentálne čaká na vydanie povolenia na nakladanie s odpadom od Okresného úradu Michalovce, odbor životného prostredia, o ktoré musí požiadať správca konkurznej podstaty Chemko Slovakia, a. s., v likvidácii.

Čo sú PCB látky?

PCB – polychlórované bifenyly sú chemické zlúčeniny, ktoré boli v nedávnej minulosti považované na neškodné pre zdravie, preto sa používali v náterových hmotách, ako teplonosné kvapaliny vo výmenníkoch tepla, izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch.

Neskôr sa výskumom dokázalo, že majú toxické vlastnosti na človeka, živočíchov a životné prostredie.

PCB látky len veľmi pomaly podliehajú rozkladu v prostredí a atmosférou sa prenášajú na veľké vzdialenosti.

Sú málo rozpustné vo vode, ale dobre rozpustné v tukoch, majú schopnosť ukladať sa v tukovom tkanive človeka, s možným postupným uvoľňovaním do krvného obehu.

Sú karcinogénne, patria medzi endokrinné rozrušovače, čiže narušujú hormonálnu rovnováhu v tele človeka.

Človek je vystavený PCB látkam prostredníctvom potravy živočíšneho pôvodu s vyšším obsahom tuku lokálne produkovanej v kontaminovanej oblasti. Ale aj prostredníctvom inhalácie z ovzdušia.

Pri odpadovom kanáli Chemko Strážske a rieke Laborec od vstupu odpadového kanála sa preto neodporúča chov hydiny na brehu. Platí to aj pre okolie areálu Chemko Strážske, Zemplínsku šíravu pri vstupe rieky Laborec (tam sa neodporúča konzumovať ani ryby), okolie odkaliska Poša, skládku Pláne. V týchto častiach sa neodporúča žiaden domáci chov či už hydiny, hovädzieho dobytka či ošípaných. Neodporúča sa ani konzumácia poľovnej zveri či rýb.

Chemko Strážske

Chemičku v Strážskom otvorili v roku 1952, predtým tam bola továreň na výbušniny a medziprodukty pre vojenské a civilné účely. Výrobu výbušnín pozastavili v 90. rokoch minulého storočia, začiatkom tohto storočia úplne zrušili. V rokoch 1977 – 2008 Chemko Strážske vlastnilo aj odkalisko Poša, ktoré slúžilo na ukladanie popoloviny z teplárne. Dnes je to jedna z najväčších ekologických záťaží na východnom Slovensku. Chemko sa malo aktívne zapojiť do likvidácie starých zásob PCB látok, ktoré sa nachádzajú v areáli spoločnosti. Pôvodne mali byť zlikvidované do roku 2010. Nestalo sa. Predpokladá sa, že v Chemku zostalo 3 500 ton PCB odpadov a ďalších 900 ton by malo byť uložených na skládke Pláne.