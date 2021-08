Prešovčan počas prevozu napadol záchranárov, jednému zlomil prst

Spúšťačom takéhoto správania bývajú zo strany ľudí alkohol, drogy, psychické poruchy, ale aj strach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Reaguje tak aj na nedávny prípad z Prešova, kde 25-ročný muž pri prevoze do nemocnice na vyšetrenie fyzicky napadol jedného zo zdravotníkov.

„V poslednej dobe sme čoraz častejšie svedkami agresie, ktorá je namierená nielen voči záchranárom, ale aj operátorom tiesňovej linky 155. Kým operátori si vypočujú niekedy urážky až vyhrážky, záchranári čelia aj fyzickým útokom. Takéto správanie je nepochopiteľné a neakceptovateľné,“ skonštatovala Krčová.

Pripomenula, že záchranári sú vystavení tlaku, časovej tiesni a stresu, aby pomohli pacientom, ktorí sú v ohrození zdravia a života. Ich práca je podľa nej nesmierne náročná. „V žiadnom prípade si nezaslúžia, aby sa im namiesto poďakovania ubližovalo,“ zdôraznila Krčová.

Mladý muž z Prešova čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví po tom, ako v sobotu večer počas transportu záchrannou zdravotnou službou do nemocnice na vyšetrenie vo vozidle fyzicky napadol jedného zo zdravotníkov záchrannej služby. Keď vozidlo zdravotnej služby zastavilo pred urgentným príjmom, muž začal bezdôvodne kopať nohami a udierať rukami do prístrojov i vybavenia sanitky, pričom kopol aj do ruky záchranára a zlomil mu prst.