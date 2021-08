Rezort kultúry prvýkrát nedal Múzeu SNP na oslavy Povstania ani cent

Vlani stáli oslavy celkovo zhruba 50-tisíc eur, z toho 19-tisíc na ne prispel rezort kultúry.

„Vždy to dofinancovávame, nikdy nedostaneme toľko, čo by sme potrebovali. Tentoraz nám ale nedali nič,“ potvrdil Pravde riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Vysvetlil, že predtým im každoročne, minimálne v ostatnej dekáde, odklepli peniaze aspoň vo výške okolo 20-tisíc eur. „Aj teraz sme podali žiadosť, no neschválili nám ju,“ zopakoval.

Z vlastného rozpočtu

Ekonómka múzea Anna Jakubíková objasnila, že tento rok podali projekt na 70-tisíc eur. „Tie vlastne zahŕňajú všetko – tribúnu, kultúrny program či organizačné zabezpečenie vrátane osláv a Stretnutia generácií v obci Kalište. Je to v podstate jeden balík,“ hovorí ekonómka.

Mrzí ju, že prostriedky na to k nim z ministerstva, konkrétne z prioritných projektov, nepôjdu tak ako inokedy. „Vždy sme z toho pokryli aspoň tie základné a najnutnejšie potreby. Teraz to všetko ťaháme z nášho rozpočtu, ktorý máme na príslušný rok,“ povedala Jakubíková.

Mičev si nemyslí, že by táto vec súvisela s plánovanou zmenou, ktorá má múzeum presunúť pod nového zriaďovateľa v podobe rezortu obrany. Ministerstvu kultúry totiž predložili celkovo šesť projektov a dva z nich schválili.

„Na medzinárodnú konferenciu pripomenutia si stého výročia narodenia Alexandra Dubčeka sme dostali 15-tisíc a ďalších 80-tisíc eur na prípravu novej expozície v Osvienčime,“ ozrejmil.

Trošku ho vraj udivilo, že oslavy SNP neprešli, no samotná ministerka podľa neho o tom ani nemusí vedieť. „Riešia to iní ľudia, väčšinou šéfovia sekcií a podobne,“ poznamenal s tým, že netuší, prečo sa tak rozhodli.

Uprednostnili iné projekty

Hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová uviedla, že v rámci prioritných projektov dostalo Múzeum SNP spolu 95-tisíc eur. Poukázala pritom na tie, ktoré spomenul aj riaditeľ. „V čase prerozdeľovania sa kvôli nejasnému vývoju epidemiologickej situácie uprednostňovali infraštruktúrne projekty pred inými,“ doplnila Viciaňová.

Mičev priblížil tiež kroky, ktoré sa robia v súvislosti s prechodom múzea pod rezort obrany. Dôjsť by k tomu malo v januári, čiže už o pár mesiacov.

„Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu zákona o múzeách a galériách z roku 2009, kde už je jasné, že by sme mali prejsť pod obranu. V inotajoch je tam napísané, že nie celé múzeum, ale niektoré jeho časti zostanú pod kultúrou. Nie je tam však špecificky uvedené, že ktoré,“ vraví Mičev.

Všetko teda podľa neho smeruje k tomu, čo tvrdí od začiatku. „Rozparcelujú nás a fungujúcu organizáciu rozštiepia minimálne na dve časti, čo je hlúposť,“ podčiarkol s tým, že ministerstvo obrany si vezme len to, čo chce.

Doteraz im vraj tieto kroky oficiálne oznámené neboli, nedošlo ani k osobnému stretnutiu so šéfmi dotknutých rezortov.

Ministerka Natália Milanová (OĽaNO) podľa Mičeva nereagovala ani na pozvanie zamestnancov múzea, ktoré jej listom adresovali ešte v apríli. On sám je stále odhodlaný, že ak ich rozdelia, vo funkcii skončí. „Stopercentne áno, potom tu už nemám čo robiť,“ povedal riaditeľ.