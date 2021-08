Právnici poslali do Haagu sťažnosť na vakcíny, berú ich ako biologickú zbraň

Pohľad z druhej strany: Očkovanie zachraňuje život

Nie sú to len odborníci či lekári, ktorí prízvukujú, že očkovanie je najlepšou zbraňou proti koronavírusu. Na rozdiel od očkovania, ktorému sa podľa júlových štatistík Európskej liekovej agentúry pripisuje 5,2 tisíca úmrtí, zomrelo v Európe na koronavírus vyše milióna ľudí.

Celkovo je podľa štatistík Our World in Data na svete zaočkovaných necelých 25 percent populácie. K 25. augustu dňu bolo podaných 5,04 miliardy dávok, pričom celosvetovo je 1,93 miliardy ľudí plne zaočkovaných.

Na Slovensku dostalo prvú dávku 2,3 milióna ľudí. Od konca decembra, keď bola podaná prvá dávka vakcíny, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nahlásili 6 075 prípadov nežiaducich účinkov, z toho bolo závažných 823.

„Evidujeme spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný a v jednom ako pravdepodobný,“ priblížil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných je podľa ústavu súvis vylúčený. „Ak súvis nebol potvrdený, ale úmrtie bolo štátnemu ústavu nahlásené, hlásenie zasielame spolu s jeho popisom do európskej databázy nežiaducich účinkov EudraVigilance,“ dodáva ústav.

Za dôležité považuje primár interného oddelenia Nemocnice Považská Bystrica Milan Kulkovský pripomenúť, že očkovanie má chrániť predovšetkým pred ťažkým priebehom COVID-19, hospitalizáciami a úmrtiami. V týchto prípadoch je jeho účinnosť dokázateľná. „To sú fakty, nie ničím nepodložené názory,“ podotýka lekár.

Dodáva, že ak by vakcíny chránili pred úmrtím na koronavírus hoci len na 80 percent a boli by dostupné pred druhou vlnou, nezomrelo by na Slovensku v dôsledku pandémie 12-tisíc ľudí, ale podľa neho okolo 2,5 tisíca ľudí. Podľa doterajších štúdií však vakcíny chránia pred úmrtím priemerne nad 95 percent.

"Sme dospelí, rozprávky počúvať nechceme. Budete však vyčítať preživšiemu z autonehody, že on, ktorý mal zapnutý pás, prežil a druhý, ktorý si ho nezapol, zomrel? Koho stálo ignorovanie faktov život?“ pýta sa Kulkovský.

(pst)