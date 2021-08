Plťou po stopách mnícha Cypriána za štamperlíkom sírnej vody

V teplých mesiacoch sa na hladine rieky objavuje vápencová pena, podľa ktorej vzniklo pomenovanie Pieniny.

VIDEO: Plťou po Cypriánových stopách.

Na krídlach Cypriána

Väčšina turistov svoju púť v Pieninách začína návštevou národnej kultúrnej pamiatky Červený Kláštor. Kartuziánski mnísi ho začali budovať v roku 1320. Jeho pomenovanie vzniklo už v 17. storočí, kvôli červenej krytine na strechách. Kartuziáni sú katolíckou rehoľou s prísnymi pravidlami. Mnísi sa venovali prepisovaniu kníh, rybolovu a vareniu piva. Žili pustovníckym spôsobom života a nesmeli sa medzi sebou rozprávať. Na chodbách bolo počuť len pozdrav memento mori – pamätaj na smrť. Rehoľu preslávil bájny fráter Cyprián, vlastným menom František Ignác Jaschke. Bol kamaldulským mníchom a najznámejším rehoľníkom v kláštore.

O frátrovi Cypriánovi sa zrodila legenda – Lietajúci Cyprián. Vraj si zhotovil krídla, vďaka ktorým lietal po Červenom Kláštore. Ako zberateľ a ľudový liečiteľ mal herbár, ktorý mal 97 strán, z toho 283 vylisovaných listov, ktoré nazbieral v okolí Červeného Kláštora, a to v Pieninách a Belianskych Tatrách. Dnes je v kláštore múzeum.

Po vode aj na dvoch kolesách

Adrenalínovým zážitkom pre návštevníkov môže byť splavovanie Dunajca. Trasa vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica. Je dlhá 10 km a zdolať ju trvá od 90 do 120 minút. Pltníci majú veľa práce. Ak si chcete splavovanie užiť, je vhodné si plavbu na plti vopred objednať cez internet. Splavovanie je povolené každoročne od 15. apríla do 31. októbra denne od 8. do 17. hodiny.

Počas plavby uvidíte nádhernú pieninskú prírodu, ale aj skalné previsy. Dominantou sú prekrásne Tri Koruny, ktoré sú symbolom samotných Pienin. Na plti sa dozviete mnoho legiend. Napríklad o zbojníkovi Jánošíkovi, ktorý preskočil Dunajec na najužšom mieste, keď ho naháňali pandúri, či o záletníckych siedmich mníchoch z Červeného Kláštora, ktorí skameneli, keď chodili za poľskou mníškou. Pltníci vám požičajú pádlo, ale aj slušivú vestu. Ich príbehy stoja určite za to. Miesto na plti získate v cene od 18 eur.

Hoci Tri Koruny ležia na poľskej strane Pienin, najkrajší výhľad na ne je zo Slovenska. Tri Koruny však tvorí celkovo päť vrcholčekov.

Splaviť Dunajec môžete aj na rafte alebo kanoe. Obe sa dajú prenajať v Červenom Kláštore hneď v niekoľkých požičovniach. Ak si netrúfate na vodu sám, alebo voda sa vám v daný deň javí príliš búrlivá, môžete sa na splav vybrať s inštruktorom. Ten vás bezpečne prevedie a niečo aj naučí. Za cestu zaplatíte od 14 eur.

Kto sa bojí vody, určite by si mal prejsť náučný chodník po brehu Dunajca. Je označený červenou značkou. Na jej prejdenie potrebujete zhruba 2,5 hodiny. Pri desiatich zastaveniach sa tiež dozviete veľa zaujímavého. Náučný chodník je zároveň aj cyklotrasou. Bicykel si môžete požičať v Červenom Kláštore, ako aj v Lesnici.

Kam v okolí

Ak ste fanúšikom herca Michala Dočolomanského, určite zájdite do centra obce Niedzica Zamek. Hneď vedľa kostola na budove školy visí pamätná tabuľa venovaná hercovmu dielu. Počas slovenského štátu táto obec pár rokov patrila Slovensku a Michalov otec v nej bol učiteľom aj v čase, keď sa budúci herec narodil.

Neďaleko Červeného Kláštora sa nachádzajú Kúpele Smerdžonka, kde možno ochutnať štamperlík sírovej vody. Niekomu chutí, iní krútia nosom. Zápach vody je veru dosť prenikavý. Liečivú vodu spod Troch Korún poznali aj mnísi z kláštora už v 14. storočí. V kúpeľoch sa liečia kožné choroby, ochorenia dýchacích ciest, duševné a onkologické choroby, pooperačné stavy štítnej žľazy a choroby z povolania.