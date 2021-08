Za dverami ZOO: Prečo nosorožce milujú bahenné kúpele?

Samica nosorožca nosí mláďa v brušku od 15 do 18 mesiacov. Všetko však závisí od druhu nosorožca. Mláďatá sa rodia bez rohov, tie im dorastajú až počas života. Puto matky a mláďatka je veľmi silné a matky si svoje mladé roky ochraňujú. Vedeli ste, že ak by nosorožec stúpil človeku na nohu, nemalo by to vôbec bolieť? Zaujímavé, však? Pozrite si reláciu Za dverami ZOO.

