Festival Pride v Košiciach narušili v sobotu Kotlebovci

V priebehu týždňa bol v priestoroch Tabačky Kulturfabrik rôznorodý a zaujímavý sprievodný program. Festival vyvrcholil túto sobotu pochodom po Hlavnej ulici.

Po celom roku fyzického dištancovania a ďalších obmedzení sa komunita mohla zhromaždiť pri dodržaní platných bezpečnostných nariadení. Kapacita areálu bola 1 000 ľudí. Pri vstupe sa kontrolovali covidpasy alebo PCR či AGF testy.

V rámci programu vystúpili rôzne kapely a DJ nielen zo Slovenska, ale aj rómske hviezdy ako Gitana, Pavlína Matiová či Deško Band. V sprievodnom programe si mohli prítomní pozrieť aj viacero filmov. Pre rodičov s deťmi bol v sobotu k dispozícii detský kútik.

VIDEO: Pozrite si, ako prebiehal festival Pride v Košiciach.

Vari najväčší záujem bol o sobotňajší dúhový pochod, ktorého sa zúčastnili stovky sympatizantov ale aj inak orientovaných ľudí. Celá akcia začala už v doobedňajších hodinách v Kasárňach Kulturparku. Záujemcovia sa mohli „vyfarbiť“ rôznymi trblietkami, kamienkami či ozdobami. Pochod mal začať o 14 hodine, avšak jeho štart sa o čosi omeškal.

Na Hlavnej ulici v Košiciach pri Štátnom divadle, čakalo na pochodujúcich zhruba 20 prívržencov Kotlebovcov, ktorí mali v rukách vlajky. Zároveň sa tam podpisovala petícia. Čoho sa však týkala, sme sa od prítomných nedozvedeli. Keď sa v diaľke objavil dúhový pochod, zastavili mu cestu. Všade boli prítomní štátni aj mestskí policajti, nechýbal ani antikonfliktný tím. Pred prichádzajúcim davom rozprestreli aj transparent „Rodina je muž a žena“. Toto heslo pokrikovali aj na okoloidúcich, ktorí mali pri sebe napríklad dúhovú vlajku.

Pochodujúci im odpovedali skandovaním „Láska, láska…“. Ešte pred príchodom sprievodu sme sa pýtali okoloidúcich, ktorí sa pristavovali pri priaznivcoch Mariána Kotlebu, či vedia, čo sa v meste deje. Viacerí iba záporne pokrútili hlavou. Keď sme im povedali, že za chvíľu bude mestom prechádzať dúhový pochod, väčšina starších ľudí iba kývla rukou. Mladá rodinka však skonštatovala, že všetci sme ľudia a mali by sme sa vzájomne viac rešpektovať. Do príjemného rozhovoru vstúpila staršia pani, ktorá len skonštatovala: „Ak by to urobil môj syn, vyhodila by som ho z domu! Kto to kedy videl, aby chodil muž s mužom či žena so ženou,“ hlasito sa rozčuľovala.

Ďalšia pani povedala, že chápe inakosť týchto ľudí. „Nepáči sa mi, že sa takto navonok prezentujú. Mám už viac ako šesťdesiat, viem, že keď som bola mladá, hovorilo sa o určitých ľuďoch že sú ‚teplí‘. Akceptovala som to, pretože sa takí narodili. Ale načo tu budú pochodovať a ukazovať sa? Veď nech si každý žije svoj život, ako chce.“

Popri nás prebehla aj trojica mladých chlapcov, ktorých zaujali Kotlebovci. Hanbili sa ich osloviť, ale nezabudli si urobiť selfi v pozadí s ich zelenými vlajkami a utekali preč.

Večer program pokračoval ďalej. Organizátori pripravili workshop o LGBT+ Rómoch a Rómkach. V stane pred Kasarňami registrovaní záujemcovia mohli zadarmo a anonymne otestovať na HIV, syfilis a žltačku typu C z kvapky krvi.

Testovať prišla Česká spoločnosť AIDS pomoc, nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti prevencie HIV, ktorá už 30 rokov poskytuje podporu ľuďom žijúcim s HIV. A na záver bola pripravená afterpárty na ktorej hrali slovenskí a zahraniční DJ-i.

Nedeľa sa bude tradične niesť v znamení duchovného programu, ktorý prinesie spolupráca so SIGNUM – Dúhoví kresťania a kresťanky. Pre záujemcov je pripravená aj ekumenická bohoslužba.