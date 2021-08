Otvorenie kontajnerovej školy v Bielom Kostole sprevádzajú problémy

Starostka obce Iveta Paulová hovorí o problémoch pri kolaudácii. Rodičia sa sťažujú na nedostatok informácií. Niektorí radšej zapísali deti do iných škôl.

Budovu na kraji dediny mali skolaudovať počas letných prázdnin. V pondelok 23. augusta už malo byť jasné, či sa škola otvorí, alebo nie. Následne sa malo rozhodnúť v stredu. No ani v piatok verdikt nepadol.

„Máme problémy, dnes ich riešime. V pondelok máme kolaudáciu,“ reagovala starostka v esemeske, keď sme sa jej v piatok pokúšali dovolať. Prvýkrát sme ju v tejto súvislosti oslovili koncom júla.

Základný problém je podľa nej v tom, že ak školu neskolaudujú, nemôžu ju otvoriť, pretože nebude zaradená v sieti v škôl. Školský rok sa začína vo štvrtok 2. septembra. Necelý týždeň pred jeho otvorením nebolo jasné, či v nej privítajú najmenších žiačikov. Aký je problém s kolaudáciou novej školy, komentovať Paulová nechcela.

Ivana (37) z Bieleho Kostola má doma dvoch prváčikov a situácia okolo školy ju hnevá. Rodičom podľa nej chýbali informácie a sama nemala odpovede na viaceré praktické otázky. Deti pôvodne chcela dať do miestnej školy. „Uvažovali sme o tom vzhľadom na blízkosť a logistiku. Takisto aj kvôli sociálnym kontaktom s ostatnými rovesníkmi, keďže poznáme len pár detí zo susedstva,“ prezrádza.

Blížil sa však termín povinného zápisu do prvého ročníka. „Starostka nereagovala na naše otázky, či bude zápis do Bieleho Kostola, alebo čo sa bude diať,“ spomína Ivana. Deti nakoniec vzala na zápis do škôl v Ružindole i v Trnave, kde ich aj prijali. Chlapcov bude nakoniec voziť do Trnavy. „Logisticky je to výhodnejšie, keďže tam mám aj tretie dieťa,“ vysvetľuje. V Trnave synovia zostanú aj v prípade, že by sa obecná škola otvorila.

Ivana hovorí, že podobne postupovali viacerí rodičia. „Tí, ktorí dochádzajú za prácou do Trnavy, tam zapísali deti rovnako ako my. Potom je tu časť rodičov, ktorí sa sem prisťahovali, a tí čakajú, ako to s miestnou školou dopadne.“ Myslí si, že tieto deti by potom zrejme prijali v Ružindole. „Neviem, ako to bude fungovať. Pokiaľ viem, špeciálny kyvadlový školský autobus bol zrušený,“ uzatvára.

Stavebné práce sa začali len pred pár mesiacmi, v júni. V tomto školskom roku plánovali otvoriť dve triedy prvého ročníka a jednu druhácku triedu. Projekt však rieši celý školský komplex, teda budovu pre prvý a druhý stupeň spolu s telocvičnou a multifunkčným ihriskom. Rozširovať sa má postupne.

Modulová škola stojí na inom mieste ako stará škola. „Obec už žiadny vlastný pozemok na výstavbu nemala, a tak sme vstúpili do rokovaní s developerom, ktorý pripravuje individuálnu bytovú výstavbu na hranici našej obce. Bielemu Kostolu daroval pozemok s rozlohou 53 árov,“ priblížila pred rokom Paulová.

Pôvodnú školu pre prvý stupeň zatvorili v roku 2005. Rodičia uprednostňovali školy v blízkej Trnave, kam dochádzali za prácou, alebo vozili deti do susedného Ružindola, s ktorým obec tvorí spoločný školský obvod. S novými obyvateľmi, najmä mladými rodinami, sa situácia zmenila. Za uplynulých desať rokov sa počet obyvateľov Bieleho Kostola takmer zdvojnásobil.