Nad Košicami sa bojovalo, župan sa dostal do vývrtky

Najväčšia letecká airshow na východnom Slovensku sa po vynútenej pandemickej pauze opäť vrátila do Košíc. Letecké dni Košického kraja ponúkli fascinujúce kúsky vzdušných akrobatov, moderné armádne helikoptéry, ale aj historické stroje. Kto chcel, mohol si užiť aj vyhliadkový let nad Košicami.

Návštevníci z východu i zo vzdialenejších kútov Slovenska mohli zo zeme počas uplynulého víkendu sledovať to najlepšie, čo dokážu majstri svojho remesla predviesť so svojimi lietadlami a helikoptérami. Akrobacia či simulácia bojov z 2. svetovej vojny očarili malých aj veľkých. Letecké dni sa konali vo dvoch zónach – pre kompletne zaočkované osoby a osoby v režime OTP. Návštevníci vybavení fotoaparátmi a kamerami bez problémov prechádzali vstupnými bránami.

„Mrzí ma, že je tu veľmi málo stánkov a atrakcií pre deti, ale inak lietadlá ozaj stoja za to,“ povedal pri odchode z letiska otecko s päťročným synčekom Samkom.

VIDEO: Letecký deň v Košiciach.

Prvýkrát sa v metropole východu predstavili reprezentanti Českej republiky v leteckej akrobacii Ján Rozlivka a Miroslav Červenka, ktorí patria k svetovej špičke. Predviedli akrobaciu na Suchoj Su-29 a bezmotorovom lietadle Swift S-1. Tradičné špičkové akrobatické zastúpenie malo v Košiciach aj Poľsko. Lukasz Czepiella z Red Bull Air Race v ASP sa predviedol s lietadlom EDGE 540 a Marek Forystek prevetral krásne americké historické lietadlo Boeing Stearman.

Jeden z najlepších akrobatov sveta na lietadle JAK-52 maďarský pilot Gyula Vári je už v Košiciach prakticky ako doma. Okrem tradičného vystúpenia predviedol svoje umenie aj ako nový člen Retro Sky Team v simulácii leteckých bojov z druhej svetovej vojny. Generálmajor vo výslužbe Jozef Pivarči a jeho kúsky so stíhačkou L-29 Delfín sú už tradične zárukou fantastického zážitku.

Prehovoriť na let sa dal aj košický župan Rastislav Trnka. S generálom Pivarčim si sadol do jeho stíhačky a ten ho dostal do viacerých vývrtiek. „Ešte tak hodinu, dve si budem dávať dokopy žalúdok. Na toto musia byť ľudia cvičení. Zvládnuť preťaženie 6G, ak niekto nie je zvyknutý, je pomerne ťažké. Ja som už raz predtým takéto niečo absolvoval. Bol to môj druhý let. Je to fakt len pre silné povahy,“ povedal po lete Trnka.

Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková netajila radosť, že sa Letecké dni Košického kraja vôbec môžu konať: „Spoločne s organizátormi sa od začiatku našej spolupráce snažíme o to, aby boli Letecké dni Košického kraja najsilnejším podujatím svojho druhu na východe. Návštevnosť a spätné väzby z ostatných ročníkov napokon potvrdzujú, že ideme dobrým smerom. Aj preto verím, že piloti po nútenej ročnej odmlke svojím umením opäť potešili tisíce prítomných fanúšikov.“