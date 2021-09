Stanley Cup do Košíc meškal

Erikovi Čermákovi, hokejistovi Tampy Bay Lightning a košickému reprezentantovi sa podarilo už druhýkrát získať Stanley Cup. V utorok ho chcel ukázať Košičanom. Získal ho totiž aj v ročníku 2019/2020, ale kvôli pandémii s ním do Košíc neprišiel. Rôzne technické problémy však spôsobili, že víťazný pohár sa do mesta dostal až v podvečer, hoci už na obed mal byť na tlačovej besede.

„Vyhrať Stanley Cup bolo asi jednoduchšie, než ho priniesť do Košíc,“ poznamenal Černák. Pohár totiž doletel do Budapešti okolo 14. hodiny, ale jeho cesta do centra mesta trvala viac ako štyri hodiny. Pre svoju klubovú trofej si musel ísť reprezentant osobne na slovensko-maďarskú hranicu do Milhosti.

Množstvo fanúšikov sa hokejistu aj pohára dočkali až po 18. hodine. Priniesol ho pred historickú radnicu, neskôr zapózoval aj pred Dómom sv. Alžbety.

„Každý hráč sníva o tom, že prinesie Stanleyho pohár do svojho mesta. Mne sa druhýkrát podarilo zvíťaziť a teším sa, že tentoraz ho už môžem priniesť do Košíc, ukázať blízkym, priateľom a všetkým, ktorí mi pomohli. Pohár som chcel v prvom rade ukázať mladým hokejistom z Košíc a okolia, pre ktorých je niečo také mimoriadna udalosť. Plány sa však trochu zmenili,“ povedal mladý obranca, ktorý si z neho chce vychutnať obľúbený segedínsky guláš.