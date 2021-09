V Prešove rastie ruža generála Štefánika

Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika schválila v roku 2018 spomienkový projekt „Sto ruží pre Štefánika“, ktorého cieľom bolo vysadiť na území Slovenska sto ruží odrody Generál Štefánik. Prešov je teda ďalším mestom, ktoré sa zapojilo do projektu.

„Generál Milan Rastislav Štefánik je nezabudnuteľnou osobnosťou našich dejín, ktorá sa výrazne zaslúžila o vznik Československa. Táto ruža bude odteraz pripomínať jeho odkaz aj v našom meste a zároveň po vykvitnutí poteší svojou krásou aj našich seniorov, klientov Náruče," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Pri ruži je osadená aj pamätná tabuľa, ktorá bude spolu s ružou ľuďom v Prešove a v ďalších slovenských mestách pripomínať túto veľkú osobnosť našich i medzinárodných de­jín.

Vypestoval ju český šľachtiteľ Jan Böhm v roku 1931 na znak úcty k zakladateľovi československého štátu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Bola vyšľachtená z druhu Briliant a v kruhu odborníkov je označovaná ako hybridná Rosa alba. Patrí do skupiny kultivovaných odrôd ruží. Je to sadová kríčková ruža vyrastajúca do výšky 120 až 130 centimetrov. Má modrofialovú farbu, za veľmi teplého počasia až celkom modrú. Zaujímavosťou je, že čím väčšie je teplo, tým sú kvety tejto ruže krajšie.