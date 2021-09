Medveď v obci Staré Hory vyvoláva paniku. Starostu mrzí, že ľudia túto šelmu démonizujú

Starosta Starých Hôr Marián Gajdoš potvrdil, že mladá šelma sa v obci potuluje už dlhší čas. „U niektorých vyvoláva taký strach, že ráno sa boja chodiť do práce a deti do školy. Pritom medvede ľudí nežerú, zbytočne sa z takýchto vecí robia senzácie,“ mieni starosta.

Objasnil, že maco sa objavuje najmä v skorých ranných či nočných hodinách v blízkosti základnej školy a okolitých domov, ktoré sa nachádzajú pod horou. Mnohí domáci sa podľa neho teraz boja vyjsť spoza svojej bráničky.

„Mrzí ma, že toto zviera sa tak démonizuje. Doteraz sme žiadny podobný problém nemali. Medvede, ktoré žijú v našich vrchoch, majú dostatok potravy v lesoch. Do dediny nechodia, no ten, čo sa tu v ostatnom čase vyskytuje, sa kŕmi odpadkami,“ hovorí Gajdoš.

Príležitostí na „úlovok“ zo smetí má však podľa neho málo, lebo kontajnery dávajú miestni pred svoje domy len raz za týždeň.

Dve hodiny pri dome

Napriek tomu, že starosta nechápe prehnane ustráchané reakcie niektorých ľudí, je podľa neho nevyhnutné, aby šelmu odchytili odborníci.

„Stráca plachosť a to nie je dobré. Jednej rodine zotrval pred domom skoro dve hodiny, takže nemohli vyjsť von. Len ho bezradne pozorovali z okna. Ďalším sa minule prechádzal po terase a tiež zostali radšej doma. No a môjmu susedovi už dvakrát zhodil úle, ktoré potom presťahoval inde,“ spomenul adrenalínové prípady.

Riaditeľ Základnej školy v Starých Horách Radoslav Klinec podčiarkol, že ich žiakom nebezpečenstvo v súvislosti s medveďom nehrozí.

„Pravdou je, že sa tu potuluje, no my sme ho na vlastné oči nevideli. Špacíruje sa tu najmä v noci a skoro ráno, o čom svedčia aj fotopasce, ktoré ho zachytili,“ povedal.

Rodičia vraj nemusia mať strach z toho, že by sa učitelia so svojimi zverencami vybrali do lesa a vystavovali ich stretu s touto šelmou. „Sme veľmi opatrní, pričom deti sa s nami pohybujú len v tesnej blízkosti školy,“ doplnil Klinec.

Plašenie nezabralo

Vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan objasnil, že o problémovom jedincovi vedia už takmer mesiac.

„Ozvala sa nám pani z obce Turecká, že ho má v záhrade. Následne sa presunul na stojisko komunálneho odpadu, o čom nás už informoval aj tamojší starosta Ivan Janovec,“ hovorí Slašťan. Ozrejmil, že počas niekoľkých nočných hliadok medveďa plašili a zrejme preto sa presunul do susedných Starých Hôr, ktoré sú pútnickou obcou.

„Dodnes tam vyhľadáva potravu v záhradách, odpadových nádobách a v okolí školy. Jeho správanie hodnotíme ako nebezpečné. Pre obyvateľov, pútnikov, turistov a deti navštevujúce školu predstavuje reálnu hrozbu,“ povedal Slašťan s tým, že od 12. augusta, kedy tohto medveďa začali monitorovať, jeho synantropizácia rapídne stúpla.

Foto: Pravda, Eva Štenclová Staré Hory Staré Hory sú pútnickou a turisticky vyhľadávanou obcou.

Neúspešne vraj na neho aplikovali všetky dostupné metódy plašenia. Nepomohli zvukové efekty, svetlice, pyrotechnika, paintballové strelivo ani medvedí sprej. Preto sa rozhodli, že ho imobilizujú a následne usmrtia. „Uspíme ho narkotizačnou zbraňou a potom eutanazujeme. Celá akcia bude pod dozorom veterinárneho lekára,“ priblížil šéf zásahového tímu.

Prípadný odchyt tohto medveďa a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia je podľa odborníka nevhodný, lebo ide o jedinca navyknutého na voľný život v prírode. „Nie je možné jeho adaptovanie na umelo vytvorené podmienky v zajatí,“ vysvetlil Slašťan.

Riaditeľ Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara s postupom zásahového tímu súhlasí. „Odstránením synantropického jedinca z oblasti Starých Hôr a Tureckej nepredpokladáme významný negatívny vplyv na miestnu populáciu medveďa hnedého v národnom parku. Na tomto území je dostatočne stabilná,“ uviedol Vantara.

„Naviac, ak by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozí reálne riziko, že napadne človeka a spôsobí mu ujmu na zdraví,“ uzavrel.