So Sebinkom ležala na izbe, jeho prístroj nealarmoval

Sebinkovci veria, že v prípade ich synčeka Sebastiána rozhodne súd do 5. výročia jeho smrti (31. januára 2022)

V prípade sú obžalované dve lekárky Silvia L. a Silvia M. a dve zdravotné sestry Ingrid S. a Marianna H. Sestry sa dosiaľ nezúčastnili ani na jednom pojednávaní. Sestra z pediatrickej ambulancie opisovala obdobie od 3. do 30. januára 2017, keď bol Sebastián prijatý v nitrianskej nemocnici.

Práve z tohto obdobia chýbal v chlapčekovej zdravotnej karte výsledok z vyšetrenia moču zo začiatku januára. Vyšetrenie bolo súčasťou preventívnej prehliadky, ktorú absolvoval v decembri 2016. Na chýbajúci výsledok s vysokou hodnotou glukózy sa prišlo až po Sebinkovej smrti, po vyžiadaní jeho zdravotných záznamov.

Výsledky vraj boli v poriadku

Detská sestra si spomenula len na tri telefonické hovory s jeho mamou Dominikou Sebinkovou (rodičia si po smrti synčeka na jeho počesť zmenili priezvisko). Prvýkrát podľa nej volala chlapcova mama asi v strede mesiaca. Zdalo sa jej, že Sebinko viac pije a močí. Podľa sestry s ním mala prísť na vyšetrenie.

„Do ambulancie neprišla, tak sme usúdili, že dieťa je v poriadku,“ vypovedala. Koncom januára volala s tým, že dieťa vracia a či to môže byť odlúčením od matky. Sebinková bola tehotná s dcérkou a v tom čase bola hospitalizovaná v nemocnici. S chlapcom vtedy prišiel na vyšetrenie jeho otec Anton Sebinko a jeho stará mama. Podľa výpisu hovorov, ktorý je súčasťou spisu, však Sebinková volala do ordinácie detskej lekárky celkovo šesťkrát.

Prvý raz telefonovala do ambulancie 3. januára s tým, že ide zaniesť odobratú vzorku moču do laboratória. „Keď som si pozerala výsledok moču po Sebinkovej smrti, dá sa pekne pozrieť, že najprv som volala a neskôr bol moč prijatý v laboratóriu. Bolo to v jeden deň,“ povedala matka. Druhý raz volala asi o týždeň, keď sa zaujímala o výsledok z vyšetrenia moču.

„Mamičenka, nebojte sa, výsledky sú v poriadku,“ znela podľa Sebinkovej odpoveď detskej sestry. Dňa 25. januára volala do ordinácie s tým, že Sebinko pije viac vody. Keďže bola chorá, mala sa so sestrou dohodnúť, že príde v pondelok nasledujúceho týždňa.

Detská sestra na súde objasňovala, prečo nebol výsledok z vyšetrenia moču zo začiatku januára zapísaný v chlapcovej zdravotnej karte. „Keď je odobratý moč a pacient je chorý, chodievame ho brávať. Keď je dieťa choré, tak výsledok moču hľadáme. Pretože je dieťa na dobrovoľnej báze na preventívnej prehliadke, kedy rodičia zanesú moč, nekontrolujem. Kedy výsledok príde, vtedy príde,“ vysvetľovala detská sestra s tým, že ak nepríde, tak po ňom nepátra. Nenapadlo jej to ani po telefonáte, že Sebinko viac pije a močí a ani neskôr.

Prístroj zostal ticho

Na súd sa dostavila aj mladá žena, ktorá bola so Sebinkom hospitalizovaná v jednej izbe. Prišla v sprievode policajtov, pretože sa na predchádzajúce pojednávanie nedostavila a svoju neprítomnosť ani neospravedlnila. Vzhľadom na dlhý časový odstup si viaceré veci nepamätala, v jej výpovedi bolo aj niekoľko rozporov s výpoveďou v prípravnom konaní.

Vo svojej výpovedi potvrdila, že dvere do izby boli na noc zakrývané plachtou, aby im tam nesvietilo svetlo. O plachte na dverách do izby hovorila aj ďalšia svedkyňa. Sestry tak nemali výhľad na monitory, na ktoré boli napojení pacienti a ktoré zaznamenávali ich životné funkcie. Rozpor vo výpovediach mladej ženy sa týkal najmä toho, či Sebinkov prístroj alarmoval, alebo nie. Poznámka, že monitor nealarmuje, bola zaznamenaná aj v sesterskom zázname, ktorý je súčasťou chorobopisu.

„Keď matka volala sestru, že niečo nie je v poriadku s jej synom, tak monitor, ktorý bol pri jej hlave, resp. na ktorý sme ako pacienti boli napojení, tak tento jeho prístroj vôbec nevydával žiadny zvuk. Ja som v tom čase bola hore, a preto to viem,“ prečítal prokurátor zo zápisnice výpovede Sebinkovej spolupacientky z roku 2019. Po prečítaní tejto pasáže potvrdila, že v čase, keď vypovedala, si to pamätala lepšie.

„Skôr urobené úkony v prípravnom konaní, pokiaľ ich svedok znova potvrdí, tak sa má za to, že majú výpovednú hodnotu pre trestné konanie. Je to hlavne v prípade, pokiaľ nedôjde k popretiu alebo ku korigovaniu informácie, také niečo sa nestalo,“ dodal Anton Staněk, právny zástupca Sebinkovcov.

Sebinkovci veria, že rozsudok bude známy do piateho výročia Sebinkovej smrti, teda do 31. januára 2022. „Myslím si, že sa blížime ku koncu, pretože znalci vypovedajú ku koncu konania,“ dodala na záver Sebinková. Na ďalšie pojednávanie je predvolaný znalec z Inštitútu forenzných medicínskych expertíz.

Sebinkov stav sa zhoršil už po niekoľkých hodinách od prijatia v nitrianskej nemocnici. Až Sebinkova mama si všimla, že so synom nie je niečo v poriadku. Prístroje, ktoré ho mali monitorovať, však podľa nej nič nesignalizovali. Nepomohlo už ani oživovanie a prevoz malého pacienta do Bratislavy, kde lekári potvrdili mozgovú smrť.