Podpoľanec vo veľkom oslavoval, predviedol sa v plnej kráse

Vznik Podpoľanca sa datuje od roku 1975, no niektorí uvádzajú aj skoršie obdobie. Predtým fungoval ako krúžok. Súbor sa oficiálne zrodil pri Strednom odbornom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol tamojší učiteľ Koloman Galo. Nepodieľal sa však na tom sám – spoluzakladateľkou bola aj Ružena Egyedová – Baráneková.

Špičkový súbor

„Učilište vtedy združovalo množstvo mladých ľudí z celého regiónu, ktorí tam prišli za štúdiom. Do školy sem chodili dievčatá a chlapci od Lučenca cez Kokavu nad Rimavicou až po Krupinu. No a keďže chceli niekde zapadnúť a realizovať sa vo folklórnej oblasti, otvorili sa im nové dvere,“ hovorí súčasný riaditeľ súboru Jaroslav Černák.

Pripomenul, že Podpoľanie so silnými tradíciami má v rámci folkóru čo ponúknuť, takže postupne sa nové zoskupenie rozrastalo. „Najskôr prišlo len pár študentov, no rýchlo k nim pribúdali ďalší. Na základe ich úspechov a entuziazmu sa krúžok pretransformoval na plnohodnotný súbor,“ povedal. Podčiarkol, že aktuálne patria na Slovensku medzi špičku.

„Potvrdzuje to aj účasť v tretej sérii známej šou Zem spieva, kde sme sa dostali do finále a skončili druhí. Víťazstvo nám uniklo len veľmi tesne,“ podotkol Černák s tým, že ich pozývajú do rôznych televíznych programov.

V súbore vyrástla výrazná generácia tanečníkov, hudobníkov, inštrumentalistov a spevákov, ktorí žali úspechy na mnohých súťažiach. Jednu z celoslovenských vyhral zatiaľ naposledy, pred dvomi rokmi, Tomáš Fekiač, ktorý prezentoval spev a fujaru.

Celkovo majú aktuálne zhruba šesťdesiat členov od 14 do 30 rokov. „Vystriedalo sa ich tu dosť. Je u nás pomerne veľká fluktuácia, lebo mnohí po strednej odchádzajú na vysoké školy alebo za prácou do iných miest. Máme však aj takých, ktorí s nami tancujú už pätnásť rokov,“ vraví šéf súboru.

„Vyrastajú u nás sebavedomí ľudia a veľké individuality. Na všetkých sme hrdí,“ poznamenal s tým, že u nich pôsobí mládež z Hriňovej, Očovej, Zvolenskej Slatiny, Lučenca či Fiľakova.

VIDEO: Folklórny súbor Podpoľanec sa zúčastnil aj šou Zem spieva. Takto o nej hovoril tanečník Jozef Beskydiar pre Pravdu koncom januára 2020.

Folklór je diagnóza

Za roky svojej existencie sa súbor zúčastnil zhruba osemsto vystúpení doma aj v zahraničí – tlieskali im diváci v rôznych kútoch sveta. „Prejdenú máme skoro celú Európu, no navštívili sme aj exotické krajiny ako Čína a Južná Kórea. Tento rok sme mali cestovať na Cyprus a do Moskvy, no súčasná situácia nám to prekazila,“ hovorí Černák.

Od roku 1992 prestalo byť zriaďovateľom Podpoľanca učilište – členovia vtedy založili občianske združenie a vedúcim sa stal Jozef Lapin. Neskôr ho vystriedali Dušan Gelieň a manželia Šulekovci. Po nich, v roku 2011, prišiel aktuálny riaditeľ spolu s Jánom Matúškom a Jánom Sekerešom.

Momentálne je jeho pravou rukou umelecký vedúci a choreograf Roman Malatinec. Dievčenskú spevácku zložku, ktorú založila Zuzana Cerovská, má teraz pod palcom Veronika Malatincová. Hudobníkov vedie Tomáš Šufliarsky.

Podpoľanec mal svoj vznik oslavovať už vlani, no museli to odložiť. K výročiu pripravili pestrý program s názvom Priateľstvo, život, láska a nedávno konečne mohli predviesť detviansky temperament aj pred publikom. Nosné boli podpolianske tance či muzika, no diváci videli tiež choreografie z iných regiónov.

„V programe sme tak trochu načreli do našej kuchyne, kde sa vytvárajú celoživotné priateľstvá a lásky medzi folkloristami rôznych súborov, nielen v našom,“ hovorí Černák. Pokračoval, že kto raz vkročí do súboru, stáva sa navždy jeho súčasťou.

„Folkór a láska k nemu mu skrátka zostane v krvi, je to diagnóza,“ tvrdí riaditeľ. Medzi mladými v takomto prostredí podľa neho často preskočí iskra a skončí sa to manželstvom. „Ja som tiež takto našiel svoje šťastie – moja žena tancovala v košickom súbore Železiar a sme spolu doteraz,“ prezradil s úsmevom.