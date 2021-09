Bratislava dosiahla významný míľnik v očkovaní

„Je to veľmi dôležitý údaj, pretože práve od tohto čísla sa odvíja aj farba COVID semafora v našom meste," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Dodal, že po potvrdení tohto čísla zaočkovaných aj druhou dávkou by to malo hlavnému mestu zaručiť o dva stupne lepšiu farbu semafora.

Primátor poznamenal, že vďaka tomu sa život v meste nezastaví a mala by byť zaručená možnosť stretávať sa, organizovať podujatia, mať otvorené terasy, obchody a služby. „Pokaziť nám to môže len to, ak susedné okresy budú mať veľmi zlé čísla, alebo ak ku zmene semafora príde ešte skôr, ako tých 75 percent spoluobčanov bude spĺňať podmienky plnej zaočkovanosti," skonštatoval Vallo s tým, že dúfa, že sa to nestane. „Chcem vám všetkým poďakovať, urobili ste pre seba, pre svojich blízkych aj pre naše mesto najviac, čo ste v tejto situácii urobiť mohli," uzavrel.