Stredoškolákov zaočkovali priamo v gymnáziu

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter podčiarkol, že robia maximum preto, aby vakcína bola dostupná a čo najbližšie všetkým ľuďom. „Nechceme, aby sa opakovala situácia z minulého roka, keď sa školy zatvárali a študenti museli zostať doma, bez prístupu k vzdelávaniu,“ povedal.

VIDEO: Očkovanie gymnazistov.

Cez štyristo záujemcov

V zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je 59 škôl, pričom do každej z nich chcú zabezpečiť mobilné očkovanie. „Počas najbližšieho mesiaca sa bude môcť prihlásiť každý študent či pedagóg, ktorý doteraz takúto šancu nevyužil,“ pokračoval Lunter.

Tvrdí, že doteraz prejavilo záujem o takéto očkovanie viac ako 400 študentov. „Máme školy, ktoré sú v tomto veľmi aktívne, no treba otvorene povedať, že sú aj také, kde nikto žiadny záujem neprejavil. Najmenší je v južných okresoch,“ priblížil. Takým vraj budú naďalej podávať informácie o rizikách a benefitoch.

Vicežupan je rád, že v tomto kroku ich podporuje aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Za tento nápad sme vďační a budeme ho podporovať. Hľadali sme rôzne spôsoby, ako ešte argumentovať či presvedčiť mladých ľudí, aby sme zvýšili podiel zaočkovanosti a tým sa pripravili na otvorenie školského roka. Keď sa to osvedčí tu, budeme to prenášať aj do ostatných žúp,“ uviedol minister.

Vysvetlil, že v rámci celého Slovenska je zaočkovanosť populácie vo veku 12 až 17 rokov na úrovni 23 percent, čo je viac ako 70-tisíc mladých ľudí. V Banskej Bystrici ich je podľa neho 30 a v Bratislave až 50 percent. „Verím, že aj takéto podporné aktivity prispejú k stálemu zvyšovaniu toho podielu, aby mladí mohli bezpečne chodiť do školy,“ dodal.

Riaditeľka gymnázia Ivetta Vidová hovorí, že takmer všetci pedagógovia a zamestnanci ich školy veľmi rýchlo pochopili, že očkovanie proti koronavírusu je cestou k získaniu kolektívnej imunity.

„Tiež k ochrane našich žiakov, kolegov, príbuzných. Väčšina pedagogického zboru je zaočkovaná, využili sme na to hneď prvú možnosť. Vieme, že nás to pred nákazou neochráni na sto percent, no priebeh prípadnej choroby je miernejší,“ vraví dúfajúc, že vďaka očkovaniu sa im podarí prezenčne odučiť čo najviac hodín.

„Lebo fyzickú prítomnosť v škole dištančné vzdelávanie nikdy nenahradí,“ upozornila Vidová. Objasnila, že v piatok sa na očkovanie priamo v škole prihlásilo desať ich študentov.

„Každým dňom sa to ale mení. Aj dnes mi volali niektorí rodičia, že si to rozmysleli a či to ešte v škole budeme opakovať. Medzi maturantmi máme 60 percent zaočkovaných, u tých mladších je to menej,“ ozrejmila riaditeľka. Verí, že čísla ešte pôjdu hore.

V rámci vyučovania

Medzi študentmi sme na chodbe gymnázia stretli dievčatá a chlapcov od prvákov až po maturantov.„Roz­hodla som sa zaočkovať najmä kvôli tomu, aby som sa vyhla dištančnému vyučovaniu,“ hovorí Mária (20). Doteraz vraj váhala, lebo si to chcela dôkladne premyslieť. „Zisťovala som, ako na očkovanie reagujú ľudia z môjho okolia. Samozrejme, radila som sa aj s rodičmi,“ doplnila.

Michaela (17) priznala, že pre tento krok sa rozhodla najmä kvôli opatreniam. „Aby som vôbec mohla niekam chodiť. Väčšina kaviarní v meste má podmienku, že návštevník musí byť zaočkovaný obidvomi dávkami. Uvažovala som o tom už aj predtým, ale cez prázdniny som na to nemala čas,“ poznamenala.

Niektorí prichádzali v sprievode rodičov. „Som tu s pätnásťročným synom. Keď prišla ponuka očkovať dieťa priamo v škole, doma sme sa uzniesli, že je to najlepšie riešenie. Nemusí nikam cestovať, je to v našom meste a v rámci vyučovania,“ povedal jeden z otcov s tým, že ako zákonný zástupca musel predtým podpísať súhlas. „S manželkou sme tiež zaočkovaní a keď prišla možnosť vakcíny aj pre dieťa, tak prečo nie?“ dodal.

Na pôde gymnázia zaočkovali v piatok tridsiatku záujemcov, medzi nimi boli aj študenti zvolenskej hotelovej školy. Celkovo sa zatiaľ prihlásilo 481 ľudí, z toho 409 žiakov, 15 zamestnancov a 57 rodinných príslušníkov. Kraj pôjde postupne aj na ďalšie stredné školy, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti.