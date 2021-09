Bardejov je bordový, hrozí mu čierna. Infekcia sa šírila aj na svadbe

Hygienici v Bardejovskom okrese evidujú výrazný nárast prípadov ochorenia COVID-19. Aj preto požiadali vládu o presun okresu do 2. stupňa ohrozenia, teda do bordovej fázy.

Vláda ich žiadosti vyhovela na rokovaní ešte v stredu. V okrese je takmer 300 aktívnych pozitívnych prípadov ochorenia. Do Bardejova šiel v piatok situáciu preveriť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

„Za posledný týždeň došlo až k štvornásobnému nárastu prípadov oproti prechádzajúcim týždňom. Minulý týždeň sme zaevidovali asi 130 pozitívnych prípadov a tento piatok už bolo nahlásených zhruba 150 nových prípadov. Najvyšší výskyt je v jednej obci, kde je 25 aktívnych ochorení,“ uviedla vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove Daniela Klimová.

Hygienici potvrdili, že sa infekcia šírila aj na svadbe. Aby sa ohnisko nákazy podychtilo, potrebujú mať rýchle informácie o kontaktoch ľudí. „Piaty, šiesty deň po organizácii svadby je to pre nás veľmi neskoro,“ uviedla. O tom, že ľudia boli na nejakom takomto podujatí sa nedozvedeli od priamych účastníkov, ale až od ich kontaktov: „…že bol som s tým a ten bol tam a tam – to by sa nemalo stávať“.

„K zrýchlenému šíreniu prispelo aj nedodržiavanie platných opatrení a nízka zaočkovanosť. Jedným z ohnísk bola aj svadba. V obciach, kde je situácia vážna, sa aj tento víkend chystá niekoľko obradov,“ povedala regionálna hygienička Ivana Klobušovská. Ak pozitívne testované osoby hlásia svoje kontakty oneskorene, úrady situáciu nemajú šancu podchytiť, upozornila.

VIDEO: Epidemická situácia v Bardejove sa zhoršila, hrozí mu čierna farba v Covid automate.

Podľa Lengvarského zatiaľ nemožno hovoriť o nejakom hromadnom výskyte ochorenia. Situácia sa zhoršila v úzkych komunitách a malých obciach. „Chceme predísť masívnemu komunitnému šíreniu. Opatrenia na zamedzenie šírenia pripravíme v spolupráci s okresnými úradmi a starostami,“ dodal minister.

V súvislosti so zaradením okresu Bardejov do bordovej zóny na aktuálnom Covid automate primátor mesta Boris Hanuščak ešte vo štvrtok operatívne zvolal zasadnutie mestského krízového štábu, ktorý zasadal aj v piatok predpoludním. Vo štvrtok popoludní sa konalo aj zasadnutie okresného krízového štábu.

Zo záverov zasadnutí vyplynulo, že v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neevidujú žiadny nový prípad ochorenia. V karanténe sú tri triedy na troch základných školách. „Štáb konštatoval, že v zariadeniach pre seniorov sa už v priebehu uplynulých dní a týždňov vykonávalo testovanie klientov a personálu, rovnako aj priebežné očkovanie. Miera zaočkovanosti sa v prípade klientov i zamestnancov pohybuje okolo 80 percent,“ uviedol hovorca mesta Štefan Hij.

Bardejovská samospráva neplánuje žiadne hromadné podujatia a v najbližšom období sa v meste neplánujú ani žiadne sobáše, v menších obciach okresu však nahlásené boli.