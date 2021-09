Vo Svidníku bojujú za svoju nemocnicu, jej zrušenie považujú za nezmysel

V Prešovskom kraji by mali byť ohrozené nemocnice v Snine, Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči, Kežmarku, ale aj pôrodnica v Humennom.

Za nemocnicu Svidníčania bojujú už po tretí raz. „Na začiatku to bol boj o jej celkové zachovanie. Potom to bola pôrodnica a dnes tu bojujeme za to, aby sme zachovali status, ktorý jej právom patrí – regionálna nemocnica,“ povedal minulý týždeň prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.

V piatok sa začalo aj s podpisovaním petície za zachovanie nemocnice. Členmi petičného výboru sú primátori Svidníka a Stropkova – Marcela Ivančová a Ondrej Brendza, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Martin Jakubov, prednostovia okresných úradov vo Svidníku a Stropkove Michal Iľkanin a Peter Harvan, starostovia obcí Nižný Orlík a Tisinec Juraj Petný a Jozef Kačmár a zástupca primátorky Svidníka Michal Goriščák. V pondelok bolo pod petíciou takmer 2 200 podpisov.

Ľuďom sa situácia nepáči. „Je to úplný nezmysel rušiť túto nemocnicu! Som za zachovanie svidníckej nemocnice, pretože mám dieťa a človek nemôže chodiť päťdesiat kilometrov autom, ak sa niečo stane,“ píše jeden zo signatárov petície. Ďalšia pani dodáva, že sa v tejto nemocnici narodila: „Svidník potrebuje nemocnicu! Ľudia (bohužiaľ) stadiaľto odchádzajú, lebo nemajú pracovnú a teraz pomaly už ani zdravotnú istotu. Nechcem, aby o niekoľko rokov moje rodné mesto zaniklo.“

Najbližšia nemocnica je totiž až v Bardejove, ktorý je od Svidníka vzdialený 35 km, od Stropkova 48 a od Medzilaboriec viac ako 72 km. „Sto percent obyvateľov okresu Svidník sa do nemocnice nedostane do 20 minút, do 30 minút iba mizivé percento. Ešte horšie sú na tom obyvatelia okresov Stropkov a Medzilaborce,“ konkretizuje prednosta zo Svidníka.

K optimalizácii nemocníc sa na ostatnej návšteve minulý týždeň v piatok v Bardejove vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). „Nemocnice nezanikajú, iba sa transformujú. Rezort sa bude zaoberať aj petíciami, ktoré sa spustili v jednotlivých mestách. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes neviem povedať. Pripravujeme systém, ktorý to bude niekoľko rokov hodnotiť,“ snažil sa vysvetliť minister.