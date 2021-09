V Košiciach je v karanténe viac ako tisíc žiakov

Zhoršená epidemiologická situácia sa prejavuje aj v náraste počtu žiakov a tried na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré kvôli pozitívnym testom a s nimi súvisiacej karanténe museli prejsť na dištančnú formu vzdelávania.

Minulý týždeň bolo v karanténe na košických základných školách 28 tried, v pondelok ich počet vzrástol až o vyše polovicu na 43. Ako uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, podľa hlásení riaditeľov sa v súčasnosti ochorenie Covid 19 vyskytuje u 50 žiakov na 16 základných školách v meste.

„Dobrou informáciou je len to, že do lavíc sa opäť vrátili deti z dvoch škôl, ktoré boli v karanténe prakticky od začiatku školského roka. Na druhej strane v našich školách momentálne evidujeme až 50 žiakov, dvoch učiteľov a jedného nepedagogického zamestnanca, ktorí sú pozitívni na koronavírus. Najhoršia situácia je na ZŠ Krosnianska 4, kde ochorelo až 15 žiakov a na dištančnú výučbu muselo nastúpiť ďalších sedem tried. Celkovo je na tejto škole v karanténe už takmer 250 žiakov. Na 34 ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v celých Košiciach je to dokopy 1 100, pričom pred týždňom ich bolo len sedemsto,“ spresnila Lopušniaková.