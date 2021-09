V Košiciach nepríde na zastávku až 120 autobusov denne

V niektorých smeroch je to aj o 14 autobusov denne menej. Tak to je napríklad pri linke číslo 27 z Madridskej ulice na Sídlisku Ťahanovce smerom na železničnú stanicu.

„Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu práceneschopných vodičov a porúch vozidiel dopravný podnik nebude vypravovať vybrané spoje niekoľkých autobusových liniek. Opatrenie platí do odvolania,“ uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.

Okrem avizovaných nevypravených liniek napríklad len v stredu 22. septembra do 14. hodiny pre poruchu vypadlo ďalších 17 spojov. Podobný scenár v mestskej hromadnej doprave je každý deň.

„Choré. A vedenie stále sedí na svojich drahých teplých stoličkách. Zvýšte vodičom platy, vytvorte solídne pracovné podmienky a vyzdravejú aj vodiči, aj autobusy. A aj mladí sa budú zaujímať o toto povolanie. Zatiaľ je to len o hnilobe neschopného manažmentu, ktorý riešenie vidí len vo zvyšovaní cien. Mám tú česť za 90 centov stáť minimálne 30 minút na zastávke a tešiť sa z konečne prichádzajúceho autobusu,“ uviedla jedna cestujúca na sociálnej sieti, kde sa viacerí sťažujú nielen na výpadky spojov, ale aj na to, že vinou obmedzení chodia autobusy totálne preplnené a veľakrát sa do nich nedá ani dostať. „A to by sme mali dodržiavať kvôli covidu rozostupy,“ konštatuje ďalší Košičan.

Mesto podľa vyjadrenia primátora Jaroslava Polačeka hľadá spôsoby na to, ako vyriešiť výpadok vodičov a strojov v dopravnom podniku. „O týchto problémoch sme sa dozvedeli až na základe informácií, ktoré si vyžiadalo vedenie Magistrátu mesta Košice od vedenia podniku. Ešte pred niekoľkými týždňami sme sa obrátili na partnerské mestá s požiadavkou na dočasné zapožičanie vozidiel MHD do času, kým dorazia prvé nové autobusy, ktoré máme objednané. V súčasnosti máme na stole tri ponuky, ktoré vyhodnocujeme. O výsledkoch budeme informovať už v najbližších dňoch,“ pripomína Polaček, keďže DPMK je mestský podnik.

Primátor tiež eviduje výpadok šoférov autobusov zo zdravotných dôvodov. "Nerozumiem ale tomu, že doteraz neboli vypísané výberové konania na ďalších šoférov, aby sa ich stavy posilnili. Dopravný podnik dostal od mesta Košice v porovnaní s minulosťou o 10 miliónov eur ročne viac, peniaze na platy vodičov preto chýbať nemôžu, myslí si primátor.

Magistrát tiež vyzval vedenie podniku, aby urýchlene začali s náborom nových vodičov. Mesto je pripravené s týmto náborom pomôcť.