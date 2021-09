Spor s dopravcom Banskobystrická župa stopla. Právnici ju stáli desaťtisíce eur

Po rokoch súdnych ťahaníc uzavreli mier. Banskobystrický samosprávny kraj oznámil, že už nevidí zmysel v pokračovaní sporu so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave. Ten uzavrela ešte s bývalým vedením.

Vicežupan Ondrej Lunter vraví, že v tomto spore nikdy nešlo o peniaze a nikdy ani nespochybnili oprávnené nároky dopravcov na úhrady za služby vo verejnom záujme. „Od začiatku bolo cieľom dosiahnuť dve veci – transparentnosť a zákonnosť. Nemohli sme prehliadať podozrenie, že dodatky, ktoré podpísal Marian Kotleba na päť rokov, sú v rozpore s európskou legislatívou o verejnom obstarávaní,“ hovorí.

Keby vraj túto situáciu neriešili a dodatkami by sa začal zaoberať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), kraju by mohli hroziť pokuty až do výšky 7,5 milióna eur.

Pokuty im nehrozia

Nedávne rozhodnutie krajského súdu podľa Luntera núti BBSK najprv stanoviť ujmu spôsobenú dopravcom a až potom by sa mohlo rozhodnúť o platnosti dodatku.

„Tento právny názor nám fakticky neumožňuje v spore ďalej pokračovať. V podstate konštatuje, že súdy nevedia rozhodnúť o tom, či dodatky sú alebo nie sú zákonné, ak nevznikla finančná škoda. No a my od dopravcov nepožadujeme žiadnu kompenzáciu,“ poznamenal vicežupan s tým, že finančná škoda im nevznikla.

„Len sme chceli predísť miliónovým pokutám od ÚVO. Tie nám už ale v dôsledku rozhodnutia súdu nehrozia,“ tvrdí. Zároveň zopakoval, že hoci majú len čiastočné odpovede, sú dostatočné na to, aby v súdnom spore ďalej nepokračovali.

„Toto naše rozhodnutie sme oznámili aj predsedovi predstavenstva SAD Zvolen. Zároveň sme sa dohodli, že všetky spory, ktoré spolu v tejto chvíli vedieme, sa pokúsime uzavrieť mimosúdnou cestou,“ povedal Lunter. Vec by vraj mohla byť uzavretá do konca tohto alebo začiatkom budúceho roka.

Predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrian Polóny potvrdil, že od župy dostal stanovisko o plánovanom urovnaní vzájomných sporov.

„V tejto chvíli si treba vyjasniť detaily ich ukončenia,“ podotkol Polóny. Ochota na to z jeho strany vraj nechýba. „Tri roky sme hovorili o nezmyselnosti toho celého a toto je odpoveď na to,“ uviedol. O prípadnej finančnej kompenzácii hovoriť nechcel. Ukončiť spor zo strany župy však považuje za veľkú satisfakciu.

Nová súťaž

Vicežupan je presvedčený, že celé to malo zmysel. „Tento spor nás stal 175-tisíc eur na právnych službách, ale za tieto náklady sme ochránili kraj pred miliónovými pokutami od ÚVO,“ povedal.

Vzápätí spomenul, že svoju pozornosť teraz župa presunula na verejné obstarávanie na dopravcov, s ktorými plánuje najneskôr v priebehu nasledujúceho roka uzavrieť novú zmluvu na obdobie desať rokov.

„Platiť by mala od januára 2024. V porovnaní so starými zmluvami, ktoré boli roky len dodatkované, posilní postavenie kraja a verejný záujem,“ hovorí.

Pripravené je to tak, že víťazní dopravcovia budú povinní akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej aj technologickej oblasti. Okrem toho musia poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich aj najazdených kilometroch. Za neplnenie podmienok budú stanovené sankcie.

Celú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota presahuje 420 miliónov eur bez DPH, rozdelila župa na desať častí. Cieľom je, aby sa mohli zapojiť aj menší dopravcovia, ktorí nemajú dostatočné kapacity na obslúženie celého územia kraja.

Polóny otvorene neprezradil, či sa do súťaže zapojí aj SAD Zvolen. „Je to vážny tender, moji kolegovia vždy vyhodnotili každú súťaž. Nad podmienkami sedia aj dnes, porovnávať vieme. Na ÚVO sme dali dokonca 95 pripomienok, takže čítame to,“ povedal neurčito.