Na Luníku IX začínajú so svojpomocnou výstavbou domov

Tento projekt, ktorý už trvá tri roky, nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, kde si obyvatelia obce postavili dôstojné bývanie.

VIDEO: Svojpomocná výstavba má priniesť ľuďom na Luníku IX novú strechu nad hlavou.

Aj praktické zručnosti

„Ako prvý na Hrebendovej ulici 30 vyrastie komunitný dom určený rodinám, ktoré sa zapoja do projektu. V najbližších dňoch očakávame odovzdávanie a preberanie staveniska pre Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja. Dom bude dvojpodlažný, a teda o niečo väčší ako nasledujúcich šesť, možno sedem domov. Svojpomocná výstavba rodinných domov v kombinácii so sporiacim a s mikropôžičkovým programom, ktorý poskytuje organizácia ETP Slovensko, môže byť jedným z riešení, osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi. Zapojené rodiny tak získajú nielen bývanie, ale aj praktické zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce," vysvetľuje Veronika Poklembová, riaditeľka neziskovej konzultačno-vzdelávacej organizácie ETP Slovensko.

Momentálne prebieha nábor rodín, ktoré by sa do projektu zapojili. „Budú sa pripravovať minimálne rok, to znamená, musia si nasporiť peniaze, zúčastňovať sa s celou rodinou vzdelávacích programov v komunitnom centre. Potom môžu mesto požiadať o pozemok, stavebné povolenie a o mikropôžičku,“ konkretizuje Poklembová.

Nemyslí si, že by remeselná zručnosť dedinských a mestských Rómov bola nižšia. „V procese nejde iba o samotnú výstavbu. Zručnosti záujemcovia získavajú priebežne, pretože súčasťou projektu sú aj stavební učitelia, ktorí ich všetko naučia.“

Pomôže sociálny podnik

Projekt nie je nový, má už vynikajúce výsledky v iných obciach v Košickom kraji, v ktorých udržateľne zlepšil kvalitu života miestnych obyvateľov. „Rodiny získavajú viacero benefitov naraz – od strechy nad hlavou cez pracovné návyky až po vzdelanie a lepšiu perspektívu na trhu práce. Takto budujeme nielen rodinné domy, ale aj hodnoty. Zamestnanci Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja pomôžu zrealizovať vzorovú stavbu. Podľa nej si obyvatelia s odbornou pomocou Sociálneho podniku KSK postavia vlastné domy," hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V Sociálnom podniku KSK pracuje aj Kristián, ktorý bude vykonávať pomocné a stavebné práce. „Veľmi sa teším, že budem tu pomáhať. Dom som ešte nestaval, ale pracovať chcem.“

„Chcel by som povedať, že nikomu nedávame nič zadarmo, ako si mnohí myslia. Všetci, ktorí tu budú bývať, si to odrobia a prakticky už teraz sú pod drobnohľadom napríklad aj banky, ktorá kontroluje, či rodina nemá žiadne záväzky. Záujemcovia nemôžu mať žiadne exekúcie, ich deti musia chodiť riadne do školy. Musia sa snažiť, aby mali vôbec možnosť sa spolupodieľať vlastnými rukami na realizácii svojho obydlia. Verím, že týmto projektom zbúrame aj mnohé predsudky na jednej strane a vyriešime problémy na strane druhej,“ zdôraznil župan.

Aktívna pomoc aj poradenstvo

Mesto Košice ako jeden z partnerov poskytuje pozemky pre budúcich stavebníkov vo forme dlhodobého prenájmu. „V minulosti sme podporili množstvo projektov, ktoré prinášajú úžitok aj naďalej a začleňujú ľudí, ktorí sa dostali do zlej situácie, späť do spoločnosti. V spolupráci s nadáciou DEDO sme napríklad pred niekoľkými mesiacmi zrekonštruovali desať nájomných bytov, ktoré sme poskytli rodinám v núdzi. Zo skúseností vieme, že najefektívnejší spôsob je aktívna pomoc a poradenstvo, ktoré sa nekončí pridelením nájomného bytu či postavením domu. Preto sme poskytli mestské pozemky aj pre tento projekt a veríme, že sa nám opäť podarí zlepšiť podmienky života ľuďom, ktorí to potrebujú,” spresňuje Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice.

Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa vidí v tomto projekte veľké pozitíva a motiváciu pre ďalšie rodiny, ktoré stále váhajú, či sa do projektu zapojiť. „Po úspešnom projekte v Rankovciach som rád, že ETP prišlo s týmto návrhom aj k nám. Tento projekt v mestskom prostredí je úplne iný ako projekt v Rankovciach," upozornil Šaňa.

Dúfa, že výstavba komunitného domu motivuje ďalšie rodiny, aby mali vlastný rodinný domček s predzáhradkou, dvorom a so súkromím. „Verím, že ak prvá rodina začne stavať, pridajú sa aj ďalší,“ hovorí.

Výstavba prvého vzorového domu na Luníku IX potrvá približne jeden rok. „Participáciou na tomto projekte dávame nádej a máme príležitosť ukázať ostatným spôsoby, ako sa vymaniť z podmienok znevýhodnenia. Momentálne pracujeme na rozpočte a finalizácii podmienok, ktoré sa týkajú technického prevedenia stavby. Na budúci týždeň by sme mali podpísať zmluvu o spolupráci s ETP a so samotnou stavbou začneme začiatkom októbra. Našou úlohou je postaviť hrubú stavbu, ktorá by mala byť hotová do konca tohto roka,“ povedala Karolína Bortáková, konateľka Sociálneho podniku KSK.