Čistenie Ružína pokračuje, zhodili desať nelegálnych prístreškov

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku vyzývali užívateľov, aby nelegálne prístrešky odstránili. V týchto dňoch v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, OZ Ružínska priehrada a Dobrovoľníckym centrom Košického kraja začali s ich odstraňovaním.

„V prvom rade je potrebné rozlíšiť nelegálne objekty a stavby. Stavby sú tie, ktoré sú pevne spojene so zemou, prípadne majú elektrickú prípojku. Tie majú v zmysle zákona odstrániť príslušné stavebné úrady, ktoré, žiaľ, veľmi nekonajú. Za objekty považuje rôzne móla, pozbíjané búdy, prístrešky či karavany. A práve tie boli v ostatných dňoch z pozemkov v našej správe odstraňované,“ vysvetľuje hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

VIDEO: Odstraňovanie nelegálnych objektov z okolia Ružína.

Vodohospodári pomocou dobrovoľníkov pristúpil k odstraňovaniu nelegálnych objektov z okolia vodnej stavby Ružín v katastri obce Margecany. „Ide o desať rybárskych prístreškov, na ktoré boli vopred vylepené výzvy na ich odstránenie. Až na jeden prípad, keď bol karavan presunutý o pár metrov ďalej na iný pozemok, nikto na výzvu nereagoval. Objekty sú už odstránene, v najbližších dňoch budú kolegovia upravovať terén,“ konštatuje hovorca vodohospodárskeho podniku a dodáva, že chcú v tomto duchu pokračovať aj v ďalších lokalitách.

Ručné rozbíjanie

Už desaťročia evidujú vodohospodári fenomén nelegálnych objektov. Bocák hovorí, že v tomto smere ťahajú za kratší koniec. „Niekto by si povedal, prečo to rovno neodstránime. No nie je to také jednoduché. My, na rozdiel od tých čo tieto objekty postavili, musíme dodržiavať zákony. A preto je najprv potrebné objekty zdokumentovať, ohodnotiť, vylepiť výzvu na odstránenie a až následne sa môže pristúpiť k ich likvidácii. A aj samotná likvidácia naráža na problémy, keď si odstraňovanie pohadzujú jednotlivé úrady,“ vysvetľuje.

Podobná situácia bola aj na Domaši, kde sa SVP podarilo naraz odstrániť všetky objekty. Tento proces bol však podporený uznesením vlády, čo v tomto či iných prípadoch neplatí.

Do práce pri vodnej nádrži sa v rámci Dobrovoľníckeho septembra zapojili aj desiatky dobrovoľníkov. Jednotlivé aktivity v kampani koordinuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. „Objekty sa rozbíjali manuálne, keďže sa k nim nebolo možné dostať ťažkou technikou. Následne sa odpad ukladal na člny a prevážal na breh, odkiaľ boli bezplatne odvezené na zberný dvor v obci Jaklovce,“ opisuje činnosť predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Zároveň tvrdí, že zatraktívnenie okolia Ružína chcú riešiť komplexne. „Odstránenie nelegálnych stavieb je iba prvým krokom k tomu, aby sa cestovný ruch v tejto lokalite rozhýbal.“

„Práve vďaka medializácii máme skúsenosti, že to konečne pre nás neznámi vlastníci začali brať vážne a objekty si odstraňovali svojpomocne. No v prípade, že to tak nebude, sme pripravení pokračovať a bojovať s týmto fenoménom a veríme, že aj vláda sa za túto aktivitu postaví kladne a bude podporovať realizovateľnosť týchto procesov,“ hovorí Bocák.

VIDEO: Čistenie okolia Ružína od nelegálnych objektov. (9. 9. 2021)

Dole pôjde ďalších desať

Slovenský vodohospodársky podnik je správcom tejto priehrady, a preto má vytýčené zátopové čiary, čo sú hranice maximálnej hladiny Ružína. Po zátopovú čiaru sú to ich pozemky. „Roky sem ľudia chodia, a tu nechcem ublížiť rybárom, a postavia si nejaký objekt. V prvej etape sme pomohli s likvidáciou týchto objektov, a tak to bude aj v druhej, keď z južnej strany Ružína zlikvidujeme ďalších desať objektov. Už teraz vidíme, že sa výstavba prístreškov zastavila. Chceli by sme v budúcnosti postaviť legálne a vybavené piknikové miesta, ktoré by mali slúžiť všetkým, keďže do tých akože súkromných sa nikto iný nedostane," vysvetľuje ďalší postup predseda Občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký.

Vyčistenie okolia Ružína stojí peniaze, ktoré v konečnom dôsledku platia daňoví poplatníci. „Pracovníci, ktorí priložili ruku k dielu, sa však stretávajú aj s fyzickými či so slovnými útokmi, čo je od ľudí, a hlavne od rybárov, prinajmenšom zarážajúce, keďže si sami postavili na cudzom pozemku prístrešok,“ upozorňuje Bocák a dodáva, že ďalším problémom je, že títo užívatelia tam po sebe nechávajú odpad a aj samotné objekty sa často stanú odpadom, keď príde veľká voda a objekt stiahne smerom k priehrade.