Poštu evakuovali, hasiči trénovali likvidáciu požiaru na 16. podlaží

VIDEO: Taktické cvičenie – požiar výškovej budovy v Banskej Bystrici.

Húkanie sirén, záchranárske autá, hasiči, policajti či zdravotníci pútali v stredu pozornosť pred sídlom Slovenskej pošty a v okolitých uliciach. Tie museli na nejaký čas uzavrieť kvôli fingovanému požiaru. Dopravu tam regulovali hliadky. Nechýbali figuranti so zraneniami, ktoré pôsobili autenticky.

Počas akcie zasahovalo 120 záchranárov s tridsiatimi kusmi techniky. Hasičskú plošinu dokázali vysunúť až do výšky šestnásteho podlažia, kde mal požiar vzniknúť. Ten ohlásili o deviatej ráno a budovu museli všetci čo najskôr opustiť. Evakuácia bola rýchla, záchranári sa na miesto dostavili do piatich minút.

Riaditeľ banskobystrických krajských hasičov Dušan Hancko vysvetlil, že do cvičenia sa zapojili všetky zložky integrovaného záchranného systému. „Vrátane súčinnosti s Rooseveltovou nemocnicou a Mestským úradom v Banskej Bystrici,“ povedal.

Zároveň potvrdil, že taktické cvičenie zamerali na vznik udalosti s hromadným postihnutím osôb v dôsledku požiaru vo výškovej budove. „Zásah hasenia prebieha súbežne s vyhľadávaním ľudí v horiacom objekte, ich vyvedením či vynesením, poskytnutím predlekárskej prvej pomoci a následným transportom do nemocnice,“ priblížil Hancko pri pohľade na figurantov so zraneniami. Zdravotníci ich hneď ošetrovali a nakladali do sanitky.

Šéf hasičov pokračoval, že skutočný oheň kvôli bezpečnosti pri cvičení nepoužili. „Vo vnútri objektu sú takzvané dymostroje. Tie vytvárajú verejnosti možno známy diskotékový dym, ktorý je neškodný a nespôsobuje ohrozenie života ani majetku. Je však dobrý na to, aby poskytol reálne podmienky z pohľadu zníženia viditeľnosti v priestore,“ ozrejmil.

Cvičenie, ktoré trvalo necelé dve hodiny, podľa neho dopadlo dobre. „V prípade, že rozhodcovia poukážu na nejaké chybičky, bude to len prínosom k nášmu skvalitneniu poskytovania pomoci,“ vraví. Za každú zložku sa totiž na akcii zúčastnili pozorovatelia, ktorí sledovali činnosť cvičiacich jednotiek.

Hlavnú budovu pošty vybrali vzhľadom na jej stavebno-technické riešenie, umiestnenie v centrálnej časti mesta a potrebu súčinnosti s policajtmi pri riešení dopravného systému. „Samozrejme, rozhodla najmä ochota Slovenskej pošty spolupracovať s nami na príprave takéhoto náročného cvičenia, za čo sme veľmi vďační,“ doplnil Hancko.

„Tento objekt je najvyšší v širokom okolí a má dosť komplikovanú štruktúru stavby. Keďže ide o nácvik pri mimoriadne závažných možných rizikách, práve tu je na to vhodný priestor,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták. Dodal, že v okamihu vzniku fingovaného požiaru sa tam nachádzalo do 150 ľudí.